邰智源遭爆房間塞滿1物！蒐集癖好意外曝光　連5敗哀嚎「輸到脫褲」

記者孟育民／台北報導

料理實境節目《真料理兩鍋論》將於明（30日）播出第六集，本集邀請到金鐘視帝游安順作為出題嘉賓開出「做工的人」主題，集結搬家師傅、水泥師傅、拆除工程師傅、板模師傅等21位各界師傅擔任評審官。體驗過不少做工職業的邰智源感嘆「不管是蓋房子、做水電或是做板模，鋪橋造路全都靠他們，非常辛苦跟不易。」」訪問到整理師時，溫妮隨即爆料邰智源家有整個房間都是杯子跟保溫瓶，邰智源打趣道「我又不像其他大哥可以收集名車名錶，就只能收集馬克杯呀。」

▲《真料理兩鍋論》以做工為主體。（圖／麥卡貝網路電視）



邰智源與KID體驗過不少做工的職業，KID回憶道體驗開怪手時要拆除整棟房子，但是重心不對房子可能會整個壓到怪手上，不只有不少眉角也很危險。KID還表示他印象深刻的還有漁工，「他們要長時間在海上作業，食衣住行等不便利，更與家人聚少離多，體驗過才知道做工的人有多辛苦，真的佩服不已。」

黃鐙輝則因參演過移工主題的角色而做過不少功課，「我小時候半工半讀打工，工廠作業、路邊發傳單、賣場搬貨、餐廳端盤子等各種工作都做過。做工師傅真的辛苦很累，工作量都非常大，所以移工們飲食都會以份量大、有飽足感為主，才能應付極大的勞力需求，很不容易。」

▲KID分享過去經歷。（圖／麥卡貝網路電視）

從開播至今的前五集中，竟都由羅時豐領軍的羅鍋隊獲勝，但面對五敗，邰鍋隊也不氣餒，仍認真尋找最優料理帶給評審。邰智源更自嘲「我們這叫士（四敗）可殺，五（連敗）就習慣了。」感嘆怎麼會有連五拉五的這種事，直呼真有種輸到脫褲的感覺。」為幫團隊獲勝，不吃辣的他更大口吃下主廚特製的超辣辣椒，瞬間整張臉爆紅，就為讓評審們更能感受其威力，讓評審團都忍不住為他的敬業精神鼓掌。