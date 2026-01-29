戀愛不被抓！Rosé全靠戴假髮「扮阿嬤」　家中更設專屬衣櫃藏半年

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Rosé近日登上美國知名播客節目《Call Her Daddy》，罕見暢談身為K-pop巨星談戀愛的真實困境，坦言過去因害怕戀情曝光，甚至曾戴上假髮、穿著「老年女性風格」的服裝變裝，只為避開粉絲與狗仔的目光，相關發言引發熱烈討論。

▲Rosé為避開狗仔和粉絲目光，約會時都會很用心裝扮不被認出。（圖／翻攝自YouTube／Call Her Daddy）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Rosé為戀愛打扮成阿嬤 還有專用衣櫃

Rosé在節目中透露，自己為了不被認出，曾仔細觀察街上年長女性的穿搭，從裙子、鞋子到包包全套研究，甚至特地購入黑色短捲假髮，打造「阿嬤造型」作為偽裝。她表示，當時幾乎無法外出約會，只能穿成這樣前往男友家，「因為我們哪裡都不能去，只能這樣移動，以防被看到。」

她更笑說，那段時間家中甚至出現一整區「阿嬤衣櫃」，狀況持續至少半年，直到後來才全部清空。至於男友是否也會配合變裝，Rosé則表示，對方頂多讓自己看起來比較「老成」，但不需要像她一樣戴假髮，甚至學習老年人的走路方式。

「只是想當普通人」 談感情話題一度落淚

談到感情話題時，Rosé也一度情緒潰堤。她坦言，之所以對外界詢問戀愛狀態感到不自在，是因為每一個回答都可能被無限放大、過度解讀，甚至成為定義她整個人的標籤：「我只是想要能回答『是』或『不是』，而不是一直擔心這會不會定義我是誰，這真的很悲傷。」

Rosé強調，即使身為K-pop團體的一員，自己依然只是普通人，也渴望能像一般人一樣談戀愛、過正常生活，但現實對女性偶像而言尤其嚴苛。

首度鬆口感情狀態：正在尋找愛情

當主持人亞歷山德拉·庫珀（Alex Cooper）直接詢問目前是否有交往對象時，Rosé先是緊張笑說自己沒有「撲克臉」，隨後坦言「正在尋找愛情」。她也回顧過去一段行為較為「有毒」的戀情，表示當時年紀尚輕，雖然知道並不適合，卻仍因彼此喜歡而維持了一段時間。

新專輯與葛萊美提名在即 事業再創里程碑

此次訪談曝光之際，正值BLACKPINK即將於2月27日推出全新迷你專輯《Deadline》前夕。同時，Rosé也將於2026年葛萊美獎中，憑藉與Bruno Mars合作的〈APT.〉入圍「年度唱片」、「年度歌曲」及「最佳流行重唱／團體演出」三項大獎，成為首位在主要獎項中獲得提名的K-pop個人歌手，再度寫下重要里程碑。