《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳　最慘下場曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女演員金晨曾演出《慶餘年2》等劇打開知名度，近日因涉嫌肇事逃逸，且讓助理背黑鍋引發熱議，形象大受打擊，如今網上曝光她在事故發生當下的監視錄影器畫面，質疑影片中的女子身分是否就是金晨。

金晨於2025年3月16日在浙江發生一起交通事故，駕駛的豪車與他車相撞，事故發生後，金晨和其經紀人迅速離開現場，留下助理徐長青處理後續事宜，讓助理背鍋，保險公司在理賠調查過程中調出現場的監視錄影器，發現實際駕駛者竟然是金晨本人，而非助理。

▲金晨《慶餘年2》。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、金晨）



網上瘋傳一張監視畫面截圖，事故時間與車牌號碼均與交警出示的事故認定書相符，但部分網友指出照片中女子的身高、髮型等外觀特徵與金晨不相似，懷疑照片的真實性，當地警方回應已經介入調查，但表示：「去年事故查實需時間。」

▲疑似是金晨肇事逃逸照片。（圖／翻攝自微博）



金晨曾參加賽車綜藝節目，自稱「車感極佳」，但網友翻出其節目中危險駕駛片段，包括逆向行駛、未拉手剎車等等，與她自稱的「專業車手」形成反差。若指控坐實，其4部待播影視作品恐受波及，律師也分析，若讓助理扛罪一事屬實，她將涉嫌妨礙司法及騙保未遂。

▲金晨。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、金晨）

