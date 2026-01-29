ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵庭「走散的朋友不重要」引共鳴
周末鋒面通過再探14度
卸貨倒數！愛雅破尺度脫了
布魯克林撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚40萬飯店

記者田暐瑋／綜合報導

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）和貝克漢夫妻正式撕破臉，由於他做過不少職業，卻都是失敗收場，收入來源令人好奇，如今被外媒爆料，他與妻子妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz）目前的收入全仰賴於岳父的零用錢。

布魯克林貝克漢和老婆目前在加州豪華度假勝地度假，還　PO出享受美酒佳餚的照片，據悉，這間飯店是英國哈利王子和梅根馬克爾的最愛，每晚房價高達2245至9069英鎊（約9.8萬至40萬元新台幣），夫妻倆在浪漫的燭光晚餐中，喝了一瓶要價英鎊7.5萬元（約324萬元新台幣）的名酒（Château d'Yquem），該酒曾創下全球最昂貴葡萄酒的紀錄。

▲布魯克林控訴媽媽在自己婚禮上搶第一支舞。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自Instagram）

▲布魯克林控訴媽媽在自己婚禮上搶第一支舞。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自Instagram）

妮蔻拉的父親尼爾森佩茲（Nelson Peltz）身價高達16億美元（約502億元新台幣），每月給予女兒約100萬美元（約3,137萬元新台幣）的生活津貼，讓夫妻倆生活無後顧之憂，相較之下，貝克漢與維多利亞的身價約為6.8億美元（約213億元新台幣），讓人不禁思考兩人的財務差距，布魯克林近期發表聲明，指控父母對他的生活進行控制，並表達希望能擁有更多隱私。

關鍵字

布魯克林貝克漢

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

