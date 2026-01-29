韓女團認「一週只吃冰塊」剩42kg　減肥過度昏厥：之後就沒記憶了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團競爭激烈，外貌、身材比例都會被外界放大審視。近日，Billlie成員TSUKI、秀雅便登上網路節目，分享自己過去慘烈的減肥方式，秀雅在練習生時期為了減肥一週三吃只吃冰塊，TSUKI則是減肥過度，最終貧血昏厥，起來後完全不記得暈厥後的事情，令粉絲聽了瞠目結舌，她們也強調「千萬不能學」。

▼▲女團Billlie秀雅透露過去曾經一週只吃冰塊，減到剩42kg。（圖／翻攝自YouTube）



秀雅、TSUKI分享在練習生時期，都各自有過錯誤減肥法，當時臨近公司檢驗體重的日期，秀雅為了更瘦，竟想出一週只吃冰塊的方法，她回憶「吃到第3天都覺得還可以，但第四天就開始感覺不到自己在走路了，走路的時候像是飄在空中」，後來成功創下最低體重紀錄42公斤，但她也嚇到直呼，此後再也不敢這樣減。

▼▲TSUKI則是減肥減到昏厥。（圖／翻攝自YouTube）



TSUKI則是減肥過度，曾經出現嚴重後果，她透露當時已經感到有點貧血、暈暈的狀況，「我就想說『ok，這樣之後應該會變得比較好』，那之後就沒任何記憶了」，她當場昏厥過去，身體發出警訊已經到了極限。

兩人與粉絲分享慘痛經驗，不只是揭開偶像光鮮舞台背後的殘酷現實，也藉由自身血淋淋的教訓提醒大眾，極端節食並不等於成功，希望每個人找到專屬自己的減肥秘訣。