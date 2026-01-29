小S大女兒「透視bra」解放細肩帶！萬人看光超兇身材 邪惡視角全被拍

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）20歲大女兒Elly已經在美國就讀南加州大學（USC）一年多，不時會和粉絲分享在當地的生活點滴。近日格外引起討論的是，她上傳了一系列在美國馬里布沙灘拍攝的照片，火辣造型至今已吸引1.9萬人按讚！

▲Elly在沙灘享受日光浴。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



照片中，可以看到Elly身穿極簡的白色細肩帶背心，透視出內搭的粉色bra，下半身則搭配深藍色滾白邊的運動短褲，隨興地坐在沙灘上享受陽光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Elly解放好身材。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



在逆光鏡頭下，Elly一頭烏黑長髮隨海風飄逸，小麥色的健康肌膚搭配金色耳環點綴，舉手投足間充滿了青春氣息，完美遺傳了媽媽小S的明星氣場。

▲Elly完美遺傳了媽媽小S的明星氣場。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



另一張照片中，Elly則慵懶地躺在條紋沙灘巾上，雖然遮住了臉部，但邪惡視角仍捕捉到她那雙修長筆直的美腿，緊身的小背心更襯托出她纖細卻凹凸有致的身材曲線，平坦的小腹毫無贅肉。