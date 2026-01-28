陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

記者潘慧中／綜合報導

陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，邀請約650位親友見證幸福時刻。昔日夥伴小S（徐熙娣）之前曾坦承，她當天雖不會到場，但會包1萬6千元的紅包。對此，陳漢典28日表示收到紅包，仔細閱讀完上面的題字，他忍不住笑說：「真的很有妳的風格！」

▲陳漢典收到小S的紅包了！（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）



從曝光的照片中可見，小S以過來人身份在紅包上洋洋灑灑寫下多條叮嚀。她首先要求陳漢典展現體貼一面，「跟老婆講話要溫柔，家事你要做」，並建議他和LuLu「錢各自管好」。

▲小S幽默分享維持婚姻的祕訣。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



最有趣的是，小S竟然大尺度立下規定，要求陳漢典「一週至少做愛4次」，並且「每天都要稱讚老婆，感恩一切」。除了夫妻相處之道，她也不忘開玩笑建議對方，「老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年。」

▲陳漢典和LuLu已於25日辦完婚宴。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）



收到這份充滿「S式幽默」的紅包，陳漢典感動地在IG限時動態中回應：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福。」對於小S在紅包上留下的話語，他則笑稱「真的很有妳的風格」，並附上雙手合十的符號大喊「愛妳哦」，顯見兩人多年來的交情。