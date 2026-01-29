邵庭「走散的朋友都不重要」引共鳴！　戳中萬人淚點：沒交惡也會散

記者張筱涵／綜合報導

藝人邵庭近日登上由灣聲樂團推出的Podcast節目《灣聲宮喂》，在單元〈老派少女上線中〉中，分享自己對友情與人生階段的深刻體悟。其中一句「走散的朋友都不重要」，意外在網路上掀起廣大共鳴。

邵庭談友情斷捨離 一句「走散的朋友都不重要」引爆共鳴

邵庭透露，這句話其實來自一名網友的提問，對方詢問：「請問有沒有40+的姐姐，願意給35歲的女孩子一點人生建議？」她坦言，自己回覆前想了很久，「我真的是這句話我品了40年，把它品出來」，最後才回應對方：「走散了的朋友都不重要。」

「沒有吵架、沒有怨恨，就是沒有繼續走在一起了」

邵庭也在節目中回憶，年輕時曾有幾位感情非常好的朋友，「那時候說得出口的好朋友就兩位」，彼此走在一起很多年，甚至會說好「你以後結婚我要當你伴娘」。但她坦言，這些關係大多在近幾年慢慢淡去，「這些人大概也是在這幾年就是散了」。

邵庭形容，那種走散並不是因為爭吵或衝突，「我說不出來我們發生什麼事，我就只是說，沒有欸，我們也沒發生什麼事件，就是沒有繼續走在一起了。」同時，她也強調，說出這些話時，心裡並沒有怨恨或抱怨，「沒有想說對方的不是，因為就是發生這樣的事了。」

「一定會走散的，除非生活還有交集」

談到友情為何會自然淡去，邵庭直言：「一定會走散的，除非你到現在都還是生活上有交集，工作會遇到、私生活任何都沒辦法重疊到的話，那真的是很難很難繼續走在一起。」她認為，人生路上「一路上曾經好過、散掉的，大家一定也都很多」，不需要因此過度責怪自己，「我覺得不要太去苛責自己或是太去檢討自己」。

邵庭也分享，自己當初回覆那名網友後引起很多迴響：「很多人是很感謝，他說他正處於面對很多無效社交的階段，甚至是她發現曾經很好的朋友現在走散了，會很譴責自己會檢討自己不夠細心或太自私了沒有替對方著想，她一直想說要改正自己，當然也有可能是發生什麼事，但我必須說一年一年這樣過去，會散的朋友就是會散，沒發生什麼事情就散掉，那就讓它散掉。」

最後，邵庭也用更溫柔的角度看待人際關係的變化，「也許多年以後你們又因為什麼關係遇到，沒有交惡的狀況下都還是有可能。」

送禮不求回報 「你做這件事是開心的，這就是最大的禮物」

節目中，邵庭也回應近期Threads上一則貼文，內容提到有人出國總會替朋友買伴手禮，但朋友卻不曾回送，因此開始懷疑是不是自己做錯了什麼，她直言：「你沒有做錯任何事情。」

邵庭認為思考這件事情的網友有個盲點：「今天我買伴手禮給你，是因為我看到這東西覺得好適合你，看到就想到你我就會想買給你，我送身邊朋友東西也是這樣，我覺得這就是你會愛的東西，價格允許我就會買給你，所以我送東西出去是不求任何回報，我只希望你會喜歡，如果你不喜歡就告訴我，下次我就知道了，當我們把東西送出去、把這句話說出去、這件事做出去的時候，要記得很大的概念就是不要求有任何回報，因為你做這件事情是開心的，這就是最大的禮物。」

