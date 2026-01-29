Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

記者田暐瑋／綜合報導

Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈而被判刑4年2個月，至今已服刑1年9個月，近日被爆與女友篠崎泫在監獄內完成結婚登記，正式成為「台灣女婿」。有網友翻出他入獄前曾要求篠崎泫寄性感照到獄中供他「排解寂寞」的影片，引發討論。

▲Toyz篠崎泫。（圖／翻攝自篠崎泫、Toyz IG）



Toyz在入獄前，曾在直播中向篠崎泫表達愛意，並當眾說出希望她能在自己服刑期間寄送三張裸露的照片，讓他能夠「DIY」，也能讓他在獄中感到有面子，當時篠崎泫也現身直播留言區，對Toyz的要求不僅沒有避而不談，還大方回問：「需要很大張嗎？」Toyz則曖昧回答：「不用，我會告訴妳size。」這段互動引發網友熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，Toyz在獄中時常寫信給女友，篠崎泫曾公開一封多達80頁的手寫信，甜笑表示「照這樣下去，可能出成哈利波特了」，而Toyz也將所有探監的時間都給了女友，並將事業交給對方管理，足見相當珍惜對方。兩人爆出獄中低調結婚，篠崎泫經紀人曖昧回應：「之後有好消息會跟大家說。」

▲Toyz篠崎泫。（圖／翻攝自篠崎泫、Toyz IG）