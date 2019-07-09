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IMDb史上評分最高影集！　0負評神劇《核爆家園》15日起重播

記者蕭采薇／綜合報導

HBO原創迷你影集《核爆家園》（CHERNOBYL）日前榮登IMDb評分最高的電視影集作品，同時入圍本屆美國電視評論家協會獎最佳年度電視作品與最佳電視電影或迷你影集。HBO頻道將從7月15日晚間11點安排重播，每星期同一時間播出1集。

▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

《核爆家園》在台灣播出後於PTT上引起不少討論，其高度還原又極具感染力的劇情讓網友表示「喘不過氣卻又停不下來」、「五集真的看得頭皮發麻，很過癮也很沉重」、「這是部很細膩渲染力十足的歷史大片」、「屋頂那90秒看得快窒息」。

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▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

《核爆家園》主角之一的傑瑞德哈里斯（飾演喀爾卡托夫原能研究所第一副所長維勒利拉喀索夫）日前接受美國Deadline專訪時表示在讀了10到20頁就深深被這劇本所吸引，很快就意識到這是一部相當優秀的作品，而主創克雷格很有技巧地為他的角色提供神秘感，並會慢慢帶觀眾進入劇情，並回答所有的答案。

▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

瑞典國寶級演員史戴倫史柯斯嘉（飾演部長會議副主席兼燃料與能源局長波瑞斯薛畢納）在接受Collider專訪時則表示《核爆家園》的劇本非常棒，因為非常真實卻不煽情，而且史戴倫一直希望能再次與愛蜜麗華森合作，同時也很期待與傑瑞德哈里斯和導演喬韓瑞克一起激盪出不同的火花。

▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

HBO原創迷你影集《核爆家園》故事背景設定在1986年 4月26日，位於前蘇聯烏克蘭境內的車諾比核電廠因反應爐破裂，因反應爐破裂，大量放射性物質擴散至白俄羅斯、俄羅斯及烏克蘭，甚至波及斯堪地那維亞半島和西歐，劇情圍繞在核電廠意外，以及那些為了拯救陷入浩劫的歐洲而不惜犧牲自我的人們所寫下的動人故事。

▲▼《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

▲《核爆家園》成為IMDB史上評分最高的電視作品。（圖／HBO提供）

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