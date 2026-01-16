韓女團第一人！舒華帶i-dle唱大巨蛋「三階段購票」票價曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣女團i-dle於2024年登上臺北小巨蛋，創下連辦三場票房秒殺的紀錄，讓地頭蛇成員舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋」，如今 i-dle確定於3月7日站上臺北大巨蛋，是海外巡演首站，更成為首組登上臺北大巨蛋的女子團體。主辦單位KKLIVE於今日宣布售票資訊，演唱會將採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

▲ i-dle成為第一組在大巨蛋開唱的南韓女團 。（圖／KKLIVE、CUBE提供）

i-dle於2025年迎來出道7週年，她們選擇重新出發，宣布把原本團名的「G」拿掉，象徵團體以更自由、無界限的姿態，全面迎向音樂與概念的全新篇章，5位成員更各自跨出舒適圈、單兵作戰，在不同領域強勢發光。

「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」巡演於2月21、22日從首爾揭開序幕，海外首站獻給台北，並陸陸續續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加波、橫濱和香港等地，此次巡演將跳脫既定框架，以顛覆預期的節奏、能量與風格，打造只屬於i-dle的舞台語言。

▲ i-dle近年人氣超高 。（圖／KKLIVE、CUBE提供）

演唱會門票分為VIP區 7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員可於1月16日中午 12點至1月19日中午12點止登記購票，1月24日 晚上6點到10點止可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華 CUBE 信用卡優先購，在2月1日早上10點起至下午1點59分止，最終才於2月1日下午2點半起全面售票，詳洽洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。