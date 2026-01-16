金曲歌后唱一半遇蟲蟲危機！　險飛進嘴竟考慮「直接吃下肚」

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌后鄭宜農2026年開春解鎖人生清單「變好笑的人」，把演唱會現場變成「私密心事分享趴」，不只準備隱藏版歌單邊唱邊聊成長心境，還即興開講、狂丟笑點，徹底顛覆外界對她「文青系歌后」的既定印象，反差魅力讓歌迷又驚又愛。

▲鄭宜農日前開唱。（圖／Fantimate提供）

她在高雄場成功解鎖「變好笑的人」，在台北場事前特別準備了一個網路諧音笑話「水蜜『頭』罐『桃』」，沒想到正式演出竟不自覺講成正確版的『水蜜桃罐頭』，「我當時還洋洋得意了好幾秒，結果才驚覺失誤，超糗！」還遇上有小飛蟲停在麥克風上方，她事後分享自己其實一邊唱歌一邊糾結「要不要吞下去」，爆笑插曲成為歌迷瘋傳名場面。

〈小小的專場〉為粉絲會員俱樂部「Space N」量身打造，以零距離互動形式登場。雖是小型演出，規格卻毫不馬虎，限定歌單搭配不插電編制，回顧出道以來的音樂軌跡，也替2026年的創作與演出計畫揭開序幕。

▲ 鄭宜農立志變成「好笑的人」。（圖／Fantimate提供）

演出中唱到19歲時創作的〈別忘了你自己〉，鄭宜農坦言曾因年少單純而不敢再唱，如今選擇擁抱不完美的自己，形容成長像「蛇脫皮」。她也意外發現即興演說功力大進步，成為新年最踏實的成長收穫。

隨著「Space N」邁入第三年，鄭宜農持續透過刊物與演出深度交流，2026年更拓展事業版圖跨足出版，同步投入新作品與海外巡演籌備，目標前進澳洲、美國、日本等地，把音樂帶向世界，也再度許願：「希望自己能更好笑。」