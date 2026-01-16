蕾菈掰了反骨半年「當老闆超大方」！徵才福利全公開：加薪是常態

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蕾菈（Lyla）2025年8月宣布退出反骨男孩，單打獨鬥了近半年後，她15日在社群平台分享當老闆後的喜訊，並藉此機會公開徵才，強調「加薪是常態」，希望能找到志同道合的夥伴加入團隊。

▲蕾菈分享當老闆後的喜訊。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



在曝光的對話截圖中，可以看到蕾菈親自傳訊息跟她的第一位員工道賀：「恭喜你的第一隻影片破百萬」，緊接著便霸氣喊出「加薪」二字，員工看了也相當開心，顯見雙方互動相當融洽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，蕾菈進一步在Instagram限時動態中寫道：「當老闆後的第一位員工，入職兩個月培養默契，終於誕生了首隻影片百萬流量」，對於員工的表現給予高度肯定。

▲▼蕾菈2025年8月宣布退出反骨男孩。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



趁著這波氣勢，蕾菈也順勢發出徵才令！她表示目前正在尋找助理、攝影剪輯，同時列出令人稱羨的工作福利，包括「一起到處旅遊，拍攝，出國」，更直言「加薪是常態」，只要是有能力的人，她將不吝嗇地給薪。不過她也強調自己「好挑一起往前走的夥伴」，歡迎有興趣的人才私訊履歷至指定信箱，希望能找到合適的人選共同打拚。