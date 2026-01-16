ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
巴鈺昔痛喊「離婚」自揭黑暗期
「嘴硬心軟」星座Top 3 ！
2026年追星行事曆（不斷更新）　
梁靜茹無預警關閉微博！　身材遭惡評攻擊「消失7天」驚人轉變

獨家／微博惡臭惹不起？梁靜茹關帳 7 日驚人轉變　轉戰小紅書底氣十足

▲情歌天后梁靜茹一向以實力著稱，竟因為外型遭攻擊。（圖／梁靜茹工作室）

圖文／鏡週刊

情歌天后梁靜茹近日社群大動作頻傳，引發外界高度關注。先前她無預警關閉微博，甚至一度傳出與政治敏感話題有關，但實際上導火線直指 1 月 3 日的廈門演唱會。當時梁靜茹因狀態未達巔峰且身形顯得圓潤，遭部分網友毒舌群嘲，讓她心灰意冷做出閉關決定。雖然一度傳出她打算「註銷」帳號徹底告別，但 15 日清晨微博仍如期重啟，只是回歸後的狀態已「人事全非」。

重啟後的梁靜茹微博，帳號已開啟「一鍵保護」模式，不僅搜尋難度增加，主頁更無法關注；到了下午，限制變本加標，僅限博主關注的人可留言，且過往博文幾乎全數隱藏，僅剩半年內少數幾篇轉發訊息。這番操作形同將微博從「交流互動」降級為「官方佈告欄」，對比她依然正常更新的小紅書與抖音，明顯可見其對微博輿論風氣的無聲抗議。

獨家／微博惡臭惹不起？梁靜茹關帳 7 日驚人轉變　轉戰小紅書底氣十足

▲雖然微博帳號關閉，這幾天梁靜茹依舊在小紅書等平台更新，也與粉絲開心互動。（圖／翻攝自梁靜茹小紅書）

事實上，這並非梁靜茹首度對社群斷捨離。2024 年她就曾一口氣關閉臉書與 IG，但這次針對微博的「選擇性冷處理」，更像是看透了該平台「飯圈文化」惡鬥與營銷號帶風向的亂象。業內分析，梁靜茹的受眾多為心智成熟的白領女性，這類核心粉絲與小紅書的調性更契合，這或許也是她敢於「放棄」微博流量的底氣所在。

獨家／微博惡臭惹不起？梁靜茹關帳 7 日驚人轉變　轉戰小紅書底氣十足

▲1月8日梁靜茹關閉臉書，並於15日重開，但開啟保護模式，停止互動。（圖／翻攝梁靜茹微博）

回顧風波始末，梁靜茹在廈門站挑戰金髮、皮衣配透視裝的搖滾造型，卻因鏡頭顯胖慘遭網路暴力。部分網友不僅攻擊其「身形發福」，甚至連長年飽受身材討論之苦的張惠妹也意外「躺槍」，被拉出來對比噸位。

面對惡評，梁靜茹起初雖以「翻車了、很想跳河」等幽默語氣自嘲，展現高 EQ，但顯然網路環境的惡劣已觸及底線。所幸圈內好友如五月天阿信、品冠紛紛出面力挺，呼籲大眾關注「 CD 級」的演唱實力而非皮囊。47 歲的她，用穩定的演出水準與場場爆滿的票房，證明了實力派歌手無需服膺「白瘦幼」的單一標準。

獨家／微博惡臭惹不起？梁靜茹關帳 7 日驚人轉變　轉戰小紅書底氣十足

▲梁靜茹廈門演唱會的造型遭大批黑粉、營銷號群嘲，攻擊她身材走鐘。（圖／微博圖片）

儘管社群風雲變幻，梁靜茹的音樂腳步並未停歇。據悉她正專注於新專輯籌備，演唱會的熱度也未因身材爭議減退，票房與正面評價更證明了其身為「情歌天后」的情感號召力依舊，或許是她更有「底氣」拋棄微博這個以變質平台的原因。



獨家／微博風氣急遽轉變！　藝人「直接關閉」成自保方式

鏡週刊

炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息

