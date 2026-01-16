ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許維恩中空出門！王家梁看傻「穿這樣不冷嗎」 她誠實回23字超霸氣

記者潘慧中／綜合報導

許維恩與王家梁2021年結婚後，育有一個2歲女兒忒忒，不時會與粉絲分享家庭生活。有趣的是，她近日在社群平台透露，當天中空出門前，老公忍不住疑惑地問了：「穿這樣子不冷嗎？」

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩打算中空出門。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

照片中，許維恩身穿全套米白色的針織套裝，上半身是高領短版毛衣，搭配同色系寬鬆長褲，中段大方露出平坦結實的腹部線條，造型俐落時尚。不過，這樣的中空穿搭也引來老公關切問：「穿這樣子不冷嗎？」

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩會冷但還是想穿露肚衣。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

面對老公的務實提問，許維恩相當誠實地回答：「會啊」，並附上一個笑到流淚的表情符號。不過她隨即霸氣表示：「但老娘開心就好，趁瘦的時候，還能穿露肚子的衣服」。這番言論展現了她對自己身材的自信，以及為了時尚願意忍受低溫的堅持。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲▼許維恩神回覆王家梁。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

為了記錄下這身滿意的穿搭，許維恩也不忘指派任務給王家梁，「我就叫他出門前給我過來拍照先」。照片背景位於自家玄關，後方還掛著聖誕襪裝飾與公仔擺設，在老公視角下的她擺出自信姿勢，展現十足的女王風範。

許維恩王家梁

