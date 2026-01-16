刺青挨罵自甘墮落！李芷婷反擊「放過我吧」 揭多年創傷：不敢出門

記者潘慧中／綜合報導

李芷婷以實力唱功及參加《全明星運動會》打開知名度，但她15日難得在社群平台發布長文並透過影片吐露心聲，回應長期以來遭網友貼上「黑化」、「走歪」、「自甘墮落」等標籤的無奈，「放過我吧！」

▲李芷婷被貼上不少負面標籤。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



針對網路上頻繁出現的惡意言論，李芷婷感到相當疲憊，並在影片中反擊外界對「墮落」的定義：「我頂多我自甘墮落就是宅在家不出門，然後就一直喝酒，就是這樣子叫做自甘墮落嗎？還是說你們認為染頭髮就是自甘墮落？刺青就是自甘墮落？」

▲▼李芷婷還被罵自甘墮落。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



儘管外界聲音紛擾，李芷婷仍堅定地表達對自我的認同，「我也喜歡我小時候，單純又充滿衝勁的模樣⋯我也喜歡我的現在，經過一輪歷練，看事情的輪廓逐漸清晰。」她強調過去隱藏私生活是因為害怕，以為只展現歌手的一面就能平息風波，但她現在改變想法了，「我要真誠的告訴大家我心中所想，因為在這個年代，是容易被人套上標籤的年代，我要替自己、也替周圍愛我的人辯駁一次。」

談及過往風波造成的影響，李芷婷坦承那是一段「妥妥的創傷」，一度導致她不敢出門社交，「什麼重要場合我必須出席並且大量社交的，我前一週都會焦慮到睡不著。」就算有意療傷，仍遇到不少心理層面的困難，「就是沒有辦法好好的把這個創傷解開⋯就是會有好多聲音告訴你說『喔，你沒辦法做到』。」 這些反覆的攻擊，讓好不容易鼓起勇氣回歸的她，再度感受到被標籤攻擊的痛苦。

▲李芷婷難得揭開多年創傷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



為了擺脫既定印象，李芷婷投入了大量心血在音樂作品上，「我跟我的團隊們都非常認真剖析所有，從內在到外在，才有二專這張創作專輯。」她透露雖然專輯製作期是一年多，但實際準備要長達三年。她質疑那些輕易下評論的人：「你們真的認識我嗎？你們真的這段期間有在follow我的社群嗎？就是你們真的懂我是誰嗎？」 她認為大眾忽略自己努力爬起來的過程，只選擇想看的。

面對未來的路，李芷婷雖然痛苦但依然不願放棄希望，「我仍然盡力唱給願意聽我唱歌的人⋯我也想在我爸看到，他的女兒跟他印象中的一樣，依舊耀眼的熱愛歌唱。」她強調自己並未想要報復社會，只是想把歌唱好，並在影片最後發出沉痛的請求：「我頂多就想要報復我自己，放過我吧！」

▲李芷婷希望酸民放過她。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



