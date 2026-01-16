ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
刺青挨罵自甘墮落！李芷婷反擊「放過我吧」 揭多年創傷：不敢出門

記者潘慧中／綜合報導

李芷婷以實力唱功及參加《全明星運動會》打開知名度，但她15日難得在社群平台發布長文並透過影片吐露心聲，回應長期以來遭網友貼上「黑化」、「走歪」、「自甘墮落」等標籤的無奈，「放過我吧！」

▲▼李芷婷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

▲李芷婷被貼上不少負面標籤。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

針對網路上頻繁出現的惡意言論，李芷婷感到相當疲憊，並在影片中反擊外界對「墮落」的定義：「我頂多我自甘墮落就是宅在家不出門，然後就一直喝酒，就是這樣子叫做自甘墮落嗎？還是說你們認為染頭髮就是自甘墮落？刺青就是自甘墮落？」

▲▼李芷婷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

▲▼李芷婷還被罵自甘墮落。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

▲▼李芷婷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

儘管外界聲音紛擾，李芷婷仍堅定地表達對自我的認同，「我也喜歡我小時候，單純又充滿衝勁的模樣⋯我也喜歡我的現在，經過一輪歷練，看事情的輪廓逐漸清晰。」她強調過去隱藏私生活是因為害怕，以為只展現歌手的一面就能平息風波，但她現在改變想法了，「我要真誠的告訴大家我心中所想，因為在這個年代，是容易被人套上標籤的年代，我要替自己、也替周圍愛我的人辯駁一次。」

談及過往風波造成的影響，李芷婷坦承那是一段「妥妥的創傷」，一度導致她不敢出門社交，「什麼重要場合我必須出席並且大量社交的，我前一週都會焦慮到睡不著。」就算有意療傷，仍遇到不少心理層面的困難，「就是沒有辦法好好的把這個創傷解開⋯就是會有好多聲音告訴你說『喔，你沒辦法做到』。」 這些反覆的攻擊，讓好不容易鼓起勇氣回歸的她，再度感受到被標籤攻擊的痛苦。

▲李芷婷難得揭開多年創傷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

為了擺脫既定印象，李芷婷投入了大量心血在音樂作品上，「我跟我的團隊們都非常認真剖析所有，從內在到外在，才有二專這張創作專輯。」她透露雖然專輯製作期是一年多，但實際準備要長達三年。她質疑那些輕易下評論的人：「你們真的認識我嗎？你們真的這段期間有在follow我的社群嗎？就是你們真的懂我是誰嗎？」 她認為大眾忽略自己努力爬起來的過程，只選擇想看的。

面對未來的路，李芷婷雖然痛苦但依然不願放棄希望，「我仍然盡力唱給願意聽我唱歌的人⋯我也想在我爸看到，他的女兒跟他印象中的一樣，依舊耀眼的熱愛歌唱。」她強調自己並未想要報復社會，只是想把歌唱好，並在影片最後發出沉痛的請求：「我頂多就想要報復我自己，放過我吧！」

▲▼李芷婷。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

▲李芷婷希望酸民放過她。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）

李芷婷IG全文：

看到有人在底下留言
「黑化了、走歪了」會感到好累
我也喜歡我小時候
單純又充滿衝勁的模樣
我也喜歡我的過去
是我早早進圈還未社會化
用好多種方式尋找自我的過程
我也喜歡我的現在
經過一輪歷練
看事情的輪廓逐漸清晰
好不容易有了力量
好不容易有了勇氣
我好珍惜身邊的一切
我很認真活著的樣子
你們是看不到的
過去的經歷讓我害怕公開我的生活
幾乎沒限動 、幾乎沒私照
只發關於歌手面的芷婷
我以為這樣就好了
但我現在改想法
我還是想要公開談論、
我要真誠的告訴大家我心中所想
因為在這個年代
是容易被人套上標籤的年代
我要替自己、也替周圍愛我的人辯駁一次

過去那段它就是妥妥的創傷
造就我不敢出門跟人社交
什麼重要場合我必須出席並且大量社交的
我前一週都會焦慮到睡不著
你可以說我自找變成這樣啊
但你選擇忽略我努力爬上來的過程
你只想看你想看的
因為定義一個人
比去真正瞭解一個人來的容易
但這樣對嗎？
這幾年在我身上的標籤貼好多喔
我跟我的團隊們都非常認真剖析所有
從內在到外在
才有二專這張創作專輯
專輯製作期一年多
實際準備好我這個人要長達三年
我看到好多人看我都帶著濾鏡
這件事讓我很痛苦
即便如此
我仍然盡力唱給願意聽我唱歌的人
我很努力要活著 因為我還是認為這世界有希望
我也想在我爸看到
他的女兒跟他印象中的一樣
依舊耀眼的熱愛歌唱

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

