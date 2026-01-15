「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV女神美谷朱音有著「騎乘位天才」稱號，擁有廣大粉絲，然而在去年7月正式引退，轉型為藝人。她近日在綜藝節目分享感情經歷，坦言拍AV期間整整8年完全沒有交過男朋友，更大爆收到「知名人士」的私訊。

▲美谷朱音拍AV入行8年，上節目自爆禁欲私生活。（圖／翻攝自X、IG）

美谷朱音與「騎乘位女王」蓮實克蕾兒難得同台，擔任ABEMA愛情實境節目《愛之鬣狗第5季》第2集的嘉賓，而這一季企劃是為人氣AV女優尋找真愛，她也在節目中分享自己的戀愛經歷。而她2017年出道拍AV，至去年（2025）引退，入行共8年時間，談起現役時代坦言：「我這8年來完全沒有交過男朋友。」

接著聊到私底下的性生活，美谷朱音更說道：「剛開始從事（AV工作）的頭6年是完全沒有的。」此話一出讓在場人士大為震驚。而她被問到「第6年發生了什麼事？」時，她答道：「我很喜歡BTS（防彈少年團），一直在追星，但他們去當兵後，突然感受到一種失落感。」

▲美谷朱音坦言自己AV現役時代8年，完全沒有交過男朋友。（圖／翻攝自X）

因為偶像當兵去，美谷朱音的心境出現了變化，「以前沒有解禁過的玩男人生活，就想說試試看好了」，接著透過私訊、喝酒聚會與男人交流。她更自爆收到過「知名人士」的私訊，並說好沒有以交往結婚為前提來往，語出驚人說：「我也是以那個為目的，和自己憧憬的人……。」

美谷朱音罕見剖白震驚日網，網友輪番留言「名人私訊其他人風險明明很大，但還是會這麼做，不過她沒有曝光他人隱私是好事，有些人會透過曝光他人隱私博取名聲」、「真神奇！私訊就可以約到」、「我也想跟美音去喝酒」。