野生李雅英「驚現安平老街」！激短裙露美腿 0偽裝全被拍：到處逛

富邦悍將啦啦隊韓籍成員李雅英近日現身台南，把握短暫空檔前往知名景點觀光，體驗南台灣的古樸風情與美食，一度沒有偽裝的模樣親民又充滿活力，融化大批粉絲。

▲李雅英驚喜現身安平老街。



李雅英16日在Instagram上傳一系列逛台南安平老街的照片，「雖然時間不長，但到處逛了逛」，顯示出即使行程緊湊，她依然相當享受這段愜意的觀光時光，心情看起來相當不錯。

▲李雅英開心地邊逛邊拍照。



照片中，李雅英綁著俏麗的高馬尾，身穿簡約的白色長袖上衣搭配同色系短裙，肩上揹著一個淺藍色的大包包，造型青春洋溢。只見她站在充滿懷舊氛圍的老街攤販前，手裡拿著一塊東西準備享用，回眸對著鏡頭露出甜美微笑。

▲▼李雅英一度戴上口罩。



另一張照片中，李雅英則戴上了黑色口罩，手中緊握著手機，手腕上還掛著一件牛仔外套，似乎是為了應對溫差變化做準備。她站在熱鬧的街頭，雖然背景呈現出人來人往的動態模糊感，但仍掩蓋不住她的女神氣質，隨手一拍都展現了私下輕鬆隨興的一面。