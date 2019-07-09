《怪奇物語3》創下Netflix記錄！　「2倍台灣人口」4天內上線搶看

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《怪奇物語》全新第三季已經於4日全劇上架，在眾所期待下也開出收視好成績，以確定打破Netflix劇集上線首四天收看紀錄，已有超過4000萬用戶點擊，並有1820萬用戶在4天內以速度「飆車」看完8集。

▲《怪奇物語》第三季創下平台收視紀錄。（圖／Netflix提供）

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Netflix推特9日帳戶宣佈，《怪奇物語》第三季打破了記錄。自4 日上線以來，全球已有 4070 萬用戶點擊觀看，是目前此外Netflix平台上最高且亮眼的成績。此外，更有1820 萬的用戶在短短4天內看完了第三季全季，也足以顯示大眾對《怪奇物語》第三季的期待。

▲《怪奇物語》第三季故事發生在1985年夏天。（圖／Netflix提供）

《怪奇物語》第三季背景發生在1985年夏天，主角們進入青春期開始愛的冒險，卻也面臨新的敵人。該劇從第一季以來，已經捧紅包括米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、芬恩伍法德（Finn Wolfhard）、蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞施納普（Noah Schnapp）等一票童星。

▲《怪奇物語》捧紅劇中一票童星。（圖／Netflix提供）

雖然官方並未宣佈第四季是否續訂，但就如此亮眼的收視表現，也令粉絲充滿期待。此外本季加入的新角色「羅賓」由「星二代」鄔瑪舒曼的女兒瑪雅霍克（Maya Hawke）飾演，精彩的演出也讓戲迷好奇該角色日後的發展。

▲新角色羅賓（左一），由女星鄔瑪舒曼的女兒瑪雅霍克飾演。（圖／Netflix提供）