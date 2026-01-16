胡瓜《大集合》作一集領一集 「歡迎用錢來侮辱我」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者葉文正／台北報導

胡瓜主持民視《綜藝大集合》合約問題未解，胡瓜今天在華視《週末最強大》記者會時親自出面解惑，表示現在還是有繼續主持《綜藝大集合》，但就是做一集領一集，不曉得民視方為何要說他砍價或漲價，跟洽談的大藝也還沒有簽約，很多事情不要光講，我歡迎他們用錢來侮辱我。

▲歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭出席《週末最強大》錄影開棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲歐漢聲(左起)、胡瓜、陳亞蘭出席《週末最強大》錄影開棚。（圖／記者林敬旻攝）

胡瓜上回記者會，曾提到只主持《綜藝大集合》1/31日 ？但他今天也講清楚：「誤會喔，民視去年10月就有告知他們，寄存證信函提醒合約到期，我沒有不主持，是合約到了，導致路上遇到歐巴桑都問我是不是退休了，但民視一直沒有簽這些合約，沒有簽這份合約，為何要一直說這些漲價與砍價的話？」

▲歐漢聲、胡瓜、李千娜、陳亞蘭出席《週末最強大》錄影開棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲歐漢聲、胡瓜、李千娜、陳亞蘭出席《週末最強大》錄影開棚。（圖／記者林敬旻攝）

胡瓜也說，跟負責製作的大藝娛樂沒有合約，目前就是做一集領一集，沒有漲價跌價的問題。

至於除夕沒有在華視主持，胡瓜說「2025年四月華視就已經談定，那時候沒有明確計畫，五月民視來找我，叫我做運動會的單元，我說我要回來問華視長官，可以做10-12點那個時段，後來華視想延長，但這樣就會打到，倒不如就不要做，我比較重承諾。」

