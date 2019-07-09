就差5月結婚…石原聰美爆分手前田裕二！　「婚後工作價值觀不同」火速分居

記者張筱涵／綜合報導

日本女神石原聰美（石原里美）9日爆出和IT社長前田裕二分手了！原本從1月開始就在準備婚禮，怎料在過程中因為價值觀不同而有所分歧，即使雙方父母都已經認可這對才子佳人也期待婚禮到來，可惜仍走到分手這條路。

▲石原聰美和前田裕二爆分手。（圖／翻攝自推特／高嶺之花、前田裕二）

據《女性自身》報導，石原聰美和前田裕二的鄰居指出「最近都沒看到前田先生的身影，只看到石原小姐單獨進出的樣子」，而男方友人也表示：「其實他們已經分手了，最近他有跟朋友說這件事情。」原本1月就已經確定了彼此對結婚的共識開始準備，沒想到卻在9日傳出這樣的消息。

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前田裕二友人進一步透露：「其實前田先生已經向石原小姐父母打過招呼，之後也有一起吃過幾頓飯，帶給女方家長很好的印象。」兩家人都已經有了結婚只是遲早的事的共識，1月的時候就開始慢慢討論婚事，日前也爆出將在12月24日平安夜登記結婚。

可惜的是雖然已有共識也在準備階段，但在討論未來工作相關事項時出現了價值觀的差異，前田裕二對工作非常有熱情，但石原聰美希望就算不是每天也要有相處的時尖，談論這些的過程中也讓想法差異更浮出檯面，現在已經分開在不同的公寓社區生活了。