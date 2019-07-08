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唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

 文／唐綺陽

唐綺陽2019下半年星座運勢

牡羊座

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2019下半年，行星走在星盤右半邊，需要照顧他人的需求。七至九月要撐住，讓自己經得起考驗，十至十二月是重頭戲，關係會進入更緊密的階段，十月之後易遇到他人的挑戰，危機壓力相對大，也是奠定份量的決戰時刻。木星八月開始順行，有真知灼見的貴人出現，帶給你全新的視野，開放思維接受他人建議，十二月把握機運，有一飛沖天的機會。感情方面，七、八月守護星在感情宮位，要主動釋放訊息，與志同道合者有緣份，會有一見鍾情的機會。綜觀2019下半年，工作忙碌要當心過勞，多注意職場安全，合作關係機會多，也因結盟受他人牽制。

金牛座

2019下半年，十一月前適合走鴨子滑水路線，重整內部與腳步；十一月後突顯合作關係，金錢課題會是下半年重點，金錢問題將帶來危機感，若願承擔則可視為轉機，十二月有利進修或海外行程，有機會接近大師獲得新的觀點。感情方面，八月中到九月，人氣旺、桃花運集中，感情適合公開，也有懷孕的機會，宜多注意小朋友安全問題。十月至十一月，要注意健康問題，有問題就尋求積極的治療，調整生活與工作模式。綜觀2019下半年，危機即是轉機，帶來轉型的可能性，勇敢扛起責任，木星將會帶你走上事業的高峰。

雙子座

2019下半年，行星走在星盤下半部，也是考驗實力的時候。七、八月有實力者，會有所收穫及加薪的機會。九月有內部問題的壓力，需要去處理以免影響到其他面向。十月後行星偏向右邊，會有勁敵出現，合作或敵對關係感到壓力。十二月土、冥合相，感受生存的危機，因危機而創造奇蹟，激發重生的能量。感情方面，十月諸星群聚五宮，桃花運旺，感情快速進展，有一拍即合的機會，是不錯的結婚之年。綜觀2019下半年，天王星進入十二宮，命運被推動的能量，宜多接觸身心靈的洗禮。

巨蟹座

2019下半年，處理內部的問題，讓人感到倦勤，需要重整腳步，將力氣放回自己身上。七至九月，拋開外人眼光，為想做的事去努力，有機會開創新的局面。十月後行星入四宮，面對內心無法迴避的課題，經歷ㄧ些悲歡離合，是人生重大決定的時刻。十一月之前注意身體健康，調整體質及生活習慣。十二月因合作關係而充滿壓力，也因此有新的進展與契機，試著去配合、學習放鬆。感情方面，職場戀情較容易卸下心防，十一、二月靠火星來突破，驅動桃花的可能性。

獅子座

2019下半年，好消息陸續傳來，獅子準備出土、有一番作為。 七月做好準備，把自己狀態調整好，亮麗形象有助事業。八月開始活躍，爭取能見度、非你莫屬，有機會一炮而紅。九月實力堅強者，有機會加薪、調整身價。十月有接觸海外的機會，挑戰和壓力大卻有所收穫。感情方面，好好把握八到十一月，健康狀況調整好，多參與社交活動，裝扮亮麗、避免太過封閉，有機會招桃花，有伴或已婚者有懷孕生子運。綜觀2019下半年，困局雖然帶來巨大的壓力，卻也能夠經歷一番調整，展開全新的格局，專業更受矚目，請用正面心態來看待挑戰囉！

處女座

2019下半年，運勢逐漸回溫，打開思維因應外界變化。行運由星盤左半展開，積極打開人脈，埋首苦幹、開始做自己，不問原因與收穫，多接觸慈善或幕後。七、八月暗中努力，九、十月漸入佳境可見成果，九月聲望有鵲起的機會，適合突顯自我、展現風格，彰顯存在感。十月有機會調整身價，主動爭取會有好的結果。十一月後，木星進入五宮，才華、能力、成果被受肯定，新姿態令人耳目一新。感情方面，要學會放過自己，十月後感情機運來臨，把心打開、多參加聚會，安排旅行或學習有不錯的機會，參加相親也會遇到不錯的對象。綜觀2019下半年，與過去告別、展望未來，即將開啟新ㄧ輪的運勢。

天秤座

2019下半年，行星走在星盤左半，切實的提出符合大眾期待的方案，打開市場嗅覺，滿足市場法則。貴人運佳，有機會得上位者的支持。八月氣勢旺，能見度、討論度高，順著流行趨勢進行調整，可找到更符合市場需求的道路。九月意外狀況多，要注意團隊的漏洞。十月氣勢重新再起，宜推動重要決策或方案。感情方面，小心寂寞上身而產生的錯覺，有機會認識新奇有趣的朋友，適合先做朋友，十二月後再做決定。綜觀2019下半年，能見度與聲望持續升高，容易因求好心切而感到壓力，將能量專注集中在想做的事情上。

天蠍座

2019下半年，日、火盤巨星盤上半部，所謂的社會宮位，也是昭告天下的時機，穩定中成長。實力者氣勢旺、能見度高，有新作品出爐。雖有貴人運，但事情來得快又急，機動性要調高，適合利用外在壓力進行內部調整，將會有所收穫。八月可拋開旁人眼光，將目光調回自身，主動爭取機會。九月網路聲量高，受輿論關注討論，人際關係爆紅。十月要當心小人作祟，及身心靈方面的失調。十一月有主場優勢，主權回到手中，越接近年底運勢越佳。感情方面，海王星逆行，重整對愛情的看法，分辨真愛與否，開啟關係的變數。單身者外緣強，桃花掌控在自己手中。綜觀2019下半年，七至九月守護星逆行，接收外界反應，自我覺知改進缺點。十月至年底，生涯有新計畫、新形象，讓大家耳目一新。

射手座

2019下半年，八月後危機解除，可往新方向邁進。九月貴人運旺，有機會突破迷障。十月在社群、網路上有能見度，適合打開市場，可提升市占率。要注意員工問題，及免疫系統的健康問題，宜好好養生、調整生活作息。感情方面，穩定性高者能享受家庭幸福；個性自我者，要小心關係的流失；單身者把握八到十月，有海外情緣或工作上結識有份量人士。十二月木星移動與土冥會合，經歷過去兩年的磨練，意識到金錢、健康的重要性，此時展開驗收，有機會身價飆漲。

魔羯座

2019下半年，七到九月是硬仗，批評指教衝著你來，若能忍耐配合調整，有機會端出好作品，招來更多幸運與貴人。木星十二宮，遇到艱難時有如神助，打開直覺或善用靈感，相信上天的安排。十二月後，將以不同姿態出現。感情方面走硬派路線，自己喜歡最重要，感情運掌握在自己手中，性感魅力可增添桃花，魅力與理智要相互並用，才能抵防爛桃花。天王星作祟有奇特桃花出現，有閃合、閃分的機會，十二月之後可等待正桃花。綜觀2019下半，籌備已久之事開始展現，注意外型打扮多與他人配合。

水瓶座

2019下半年，日、火走在星盤上半，暗中的努力浮上水面，展現功力和實力，開始交出成績單。七至十月，需重視人際關係，遇到有實力的交手對象，合作與婚姻關係，彼此遷就配合、互相支援，藉此精進自己。十一、十二月主場回歸、漸入佳境，工作上有機會及貴人。適合發展第二專長，或從事身心靈事業，十月起開始有感，能夠在生命中起到作用。感情方面桃花旺，社交圈活躍、能見度高，容易受到暗中崇拜。綜觀2019下半年，應著眼於打開人際關係，順應命運的安排，無為反得到較好的結果。

雙魚座

2019下半年，能夠展現自己獲得肯定，合作關係是重要的元素與課題，從單打獨鬥進入團隊合作，建構自己的團隊，有晉升的機會，可望再創生涯高峰，適合搞定人生大事。感情方面，另一半聲勢旺，多配合對方能受惠，伴侶關係亦有可能面臨分手，經歷自然汰換的過程。單身者可尋找年長、成熟，有條件的對象。守護星海王呈現逆行，會想休息、隱藏自己，保留時間為自己而活。八至十月是關鍵時刻，有新的事業結構開始展現，會有破釜沉舟的效應，可以打開市場、看見商機。綜觀2019下半年，忙碌之餘也要注意健康，人際上需要多做配合，受到他人挑戰，請當成修行勿隨之起舞

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