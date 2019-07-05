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《聲林2》選手名單曝光！不只金曲歌手「還有超多名人」

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》將於8月23日晚上9點播出，日前節目首錄，驚見不少明星級選手，除入圍第30屆金曲獎最佳新人的王艷薇，還有饒舌歌手屁孩、美聲男團GTM成員潘君侖，還有一鳴驚人的11歲小妹妹法蒂瑪若亞，讓比賽過程增添不少趣味與驚喜。

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》日前首錄，導師陣容龐大。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林2》日前首錄，選手名單也正式曝光，除了原先就公開過的，入圍今年金曲獎最佳新人的王艷薇，錄製過《中國新聲代》第五季、來自馬來西亞的11歲小妹妹法蒂瑪若亞，還有曾與周湯豪參加同期《中國新說唱》的饒舌歌手屁孩，以及錄過《歌神請上車》第三季、來自加勒比海的韋喆。

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▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林》學長姐傳承祝福學弟妹。（圖／記者林敬旻攝）

參賽選手來歷個個不小，選手名單中的陽紹傑，其實正是蔡依林在第30屆金曲獎中的舞者。另外，「my 麥 dear friends」這首廣告歌大家一定不陌生，而原唱劉學甫也是參賽選手之一。《聲林之王2》光是參賽選手名單就亮點十足、充滿話題性。

選手名單如下：
王若羽(29)、芝芝(24)、曹策勛(24)、陳忻玥(23)、陳瑽(26)、嘪瑋鵬(26)、呂評逵(25)、法蒂瑪諾雅(11)、韋喆(25)、徐利廷(24)、劉思延(22)、安雨晨(27)、魯芝善(28)、潘寧(28)、曾亦瑄(18)、張若喬(27)、Nadia(18)、李易修(20)、羅雯欣（21）、丁芳盈(20)、張芮僑(23)、黃蝶香(17)、王耀楊(22)、楊士弘(25)、屁孩（24)、林祺祥(26)、王艷薇(25)、陳央(23)、蕭名棻(26)、廖偲安(23)、高偉勛(26)、陳可欣(28)、張子晴(19)、鄭宇祥(25)&方立維(27)、盧子杰(18)、王喬尹(27)、林楨祐(25)、劉學甫(27)、潘君侖(25)、蚊子(26)&曼萍(24)、六艾司(29)、張靚靚(18)、KADI(24)、艾文(19)、林莉(16)、林利豪(26)、陳守恩(26)、曾薀帆(19)、陽紹傑(25)、曾韻璇(23)、李艾薇(22)、吳霏(18)、賴怡安(28)、呂品吟(18)、夏天(11)、高建文(25)、羅文彥(19)、柯政宏(23)、徐樂芸(26)、王筠安(20)、王翊丞(22)、陳思綾(17)、邵羽(27)、林浩瑋(21)、楊碧琪(26)、李嫣(22)、石倞(22)、樂梓酉(17)、屠鈞紹(28)、王浚羽(21)、葉峰榳(21)。

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲主持人Lulu與首席導師林宥嘉、蕭敬騰。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」中天、台視現正持續熱播《聲林之王1》。

●最新消息都在聲林之王官網
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團

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