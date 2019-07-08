記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《請輸入檢索詞WWW》中，3位女主演角色分明，其中因政治聯姻而嫁去，卻被婆婆當狗對待的入口網站宋佳京理事，由女演員全慧珍飾演。台灣劇迷可能對她稍微陌生，但她演過《我只是個計程車司機》，老公還是演員李善均，兩人愛情長跑7年、結婚10年，她甜蜜透露跟丈夫的好感情，「就像朋友般」。

▲全慧珍現實生活老公是李善均。（圖／愛奇藝台灣站提供、記者黃克翔攝）

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全慧珍拍攝的電視劇不多，去年才剛以《Misty謎霧》回歸小螢幕，飾演女二徐恩珠。在此之前比較有名的韓劇是15年前的《對不起，我愛你》，飾演蘇志燮雙胞胎姊姊，而該劇女主角林秀晶，正跟她一起演出《WWW》，兩人可說是舊識。而前年《我只是個計程車司機》她也有演，飾演跟宋康昊催討房租的尚九媽媽。

▲全慧珍最近在《請輸入檢索詞WWW》飾演入口網站理事。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過其實全慧珍最為人知曉的一個身分，是作為演員李善均的妻子，兩人在演藝圈是公認的模範夫妻。

全慧珍身高有171，1997年入選韓國小姐慶南善（韓國小姐分真、善、美不同頭銜），隔年拍攝電影作品而開始演藝活動。她入行後認識大她快2歲的李善均，據過去訪問透露，兩人愛情長跑7年，但一次吵架後切斷彼此聯繫，她跑去旅行1個半月，消失的期間，李善均才深刻感受到女友的重要性，因此決定攜手步入婚姻。

2009年兩人結婚，現在育有2子。從交往開始至今相處了17年，全慧珍在最近一次的訪問中談到老公，「我待在家裡一段時間，再度開始演戲的那時候，他給予我很多鼓勵，有時候會有空蕩蕩、不安的感覺，但對於作品他會給予很精確的建議，感覺很像『真的朋友』。」

▲李善均（右二）隨《寄生上流》踏上坎城影展，但沒邀請老婆。（圖／達志影像／美聯社）

兩人不只感情好，連演戲都超強，全慧珍2017年透過電影《不汗黨：壞傢伙們的世界》、李善均今年因為《寄生上流》都受邀踏上坎城影展。不過她搞笑說，「我知道如果坎城影展邀請的話，配偶是可以一起前往的，但是我沒收到他的邀約。」還說，「明明剛好行程都可以排開，本來還很期待的說，結果沒邀請我，可能他想要一個人享受自由時間吧。」

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