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嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

記者李玟儀／綜合報導

「嗯哼」因為跟著爸爸杜江參加綜藝《爸爸去哪兒》成為備受矚目的星二代。近日媽媽霍思燕受訪時提到，嗯哼和其他小朋友一樣，也會遇到在學校被欺負的狀況，她的解決方法特別理性、冷靜。

▲▼霍思燕透露兒子嗯哼在學校被打。（圖／翻攝自《新浪綜藝》）

▲霍思燕透露兒子嗯哼在學校被打。（圖／翻攝自《新浪綜藝》微博）

霍思燕教育觀因為一場訪談引起關注，她在節目中被問到嗯哼是否會被特殊對待，她明確表示不希望這種狀況發生，「上節目不是為了讓他可以得到特殊對待的。」但是即便霍思燕、杜江主觀上不存在特殊待遇，但正如主持人所說客觀方面是無法避免的。

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霍思燕以實例說明，嗯哼在學校曾被同學欺負，但她不會認為自己的孩子絕對沒問題，而是請老師幫忙留意，但她特別告訴老師，「不一定要批評那個孩子，小男孩之間的打打鬧鬧也是正常的。」她認為因為沒有親眼目睹，不能斷定對方小孩有問題，「這樣對另一個小孩也不公平。」

▲▼霍思燕透露兒子嗯哼在學校被打。（圖／翻攝自《新浪綜藝》）

▲▼霍思燕坦言聽到兒子被打第一時間會生氣，但理智戰勝了情緒。（圖／翻攝自《新浪綜藝》微博）

▲▼霍思燕透露兒子嗯哼在學校被打。（圖／翻攝自《新浪綜藝》）

其實孩子被欺負的事情在父母耳裡聽起來都會特別憤怒，霍思燕也不例外，她坦言一聽到嗯哼說自己被打了，當時「打回去」這3個字已經到嘴邊，但終究還是吞下去。

只是站在小孩的立場想，孩子肯定希望父母有點回應，霍思燕表示，因為這個年紀的小朋友有時候說話難免比較誇張，為了避免聽到失真的狀態，她會挑嗯哼最放鬆的時候，像是玩遊戲或洗澡時再問一次，確定孩子真實的遭受，然後尋求解決辦法。

▲▼霍思燕透露兒子嗯哼在學校被打。（圖／翻攝自《新浪綜藝》）

▲▼言談間不難發現，嗯哼不止一次被打。（圖／翻攝自《新浪綜藝》微博）

▲▼霍思燕透露兒子嗯哼在學校被打。（圖／翻攝自《新浪綜藝》）

節目中，霍思燕苦笑無奈地透露，嗯哼不止一次被打，儘管心疼，但還是希望先透過老師勸導同學，但以校方的角度來看，在正常範圍內不會特別去管，除非超過範圍就會找另一方家長聯繫，只是霍思燕也說，如果這樣的問題一直發生、沒有徹底解決的話，她坦言會想換一個環境，「惹不起還躲不起嗎？」

►霍思燕談嗯哼被打處理方式

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霍思燕, 杜江, 嗯哼

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