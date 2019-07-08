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小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

記者林彥君／台北報導

小Call在去年8月和老公登記結婚後，肚皮一直沒有動靜，小Call今（8日）上JET《命運好好玩》，透露已經把所有坊間聽到的受孕方式都用完了，可以出書教學，像是拜神、做善事、注意姿勢、中藥和針灸都試過，小Call和老公因為恩愛次數太頻繁，讓老公快吃不消，笑說：「我老公都快精盡人亡了，很累。」

▲▼ 小Call。（圖／記者林彥君攝）

▲小Call和老公努力做人。（圖／記者林彥君攝）

小Call和老公恩愛完會倒立、貓式、抬腿30分鐘幫助懷孕，也因為太想生小孩，夫妻例行「做功課」，也影響了當下的興致，小Call每天測量體溫，算排卵期，「算完我會跟老公說，想說怕老公太累，不然我們2、3天一次好了，之前因為周期算不整，我們幾乎每天操課，老公到床上都會裝死，我還把他搖醒。」

▲▼ 小Call。（圖／記者林彥君攝）

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▲小Call。（圖／記者林彥君攝）

小Call說曾在拜神時，神明有提示她若懷孕成功，也會容易流產，所以小Call現在非常注意自己的舉動，「我怕受精卵會因為我動作太大流出來，會想很多，買衣服也會買寬鬆一點，覺得自己會懷孕。」她一直期待能在豬年生一個「豬寶寶」，不過以時間上來說，應該趕不上豬年生小孩。

小Call當初因為不放心婆婆一個人在家，所以婚後沒有蜜月，她也希望之後可以和老公去蜜月，在國外拚一個小孩。小Call笑說，平時會刻意要老公把背包背在胸前，預習揹小孩的模樣，笑說：「我有跟老公說以後小孩給他揹，真是不負責的媽媽！我對老公有信心，至少目前都很滿意。」

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