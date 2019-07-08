正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

記者劉宜庭／綜合報導

網美女神Aries艾瑞絲（盧昕妤）以電競實況起家，外型甜美的她，最初因穿著短裙到大同高中教課，被PO網後一夕之間成為最有知名度的英文老師。近年她轉型當起YouTuber，也是團體「反骨男孩」成員之一，常分享生活點滴的她，近來連曬多款泳衣照，大尺度解放好身材，讓不少網友一飽眼福，也意外掀起熱議。

▲艾瑞絲外型甜美，近年轉型當起YouTuber。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



艾瑞絲近來限定只在IG曬出泳衣照，先是在4日PO出穿著「史庫水」（日本校園泳裝；スクール水着）入鏡，破尺度喊見露出事業線，連身泳衣緊身剪裁，更是讓S型火辣身材及豐滿胸型完美展現，她也忍不住嗨喊：「暑假就是要玩水啊～。」

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▲艾瑞絲「史庫水」泳衣照。（圖／翻攝自Instagram／艾瑞絲）



相隔2天，艾瑞絲再度曬出全身美照，穿著兩截式泳裝亮相，她也分享自己學習游泳的經驗，「國小時我媽就送我去學游泳，雖然只會自由式而已，其他都不會，但很好玩！建議還不會游的學生可以趁7、8月暑假去學一下，增加一項技能。」

▲艾瑞絲穿兩截式泳裝。（圖／翻攝自Instagram／艾瑞絲）

再隔天，艾瑞絲3度PO出泳裝照，近來實行「每日一游」的她，這次性感程度再升級，穿著「水手服史庫水」入鏡，上半身套著水手制服，下半身高衩設計，同樣展現出直逼腿根的美腿線條，辣度破表。一系列泳衣照PO網後，每每都掀起大票網友暴動，不少粉絲更留言瘋喊，「太犯規」、「這誰受得了」、「要噴鼻血了」，在網路上引發一陣熱烈討論。

▲艾瑞絲穿水手服史庫水火辣入鏡。（圖／翻攝自Instagram／艾瑞絲）

事實上，艾瑞絲2016年就讀大學時，因為在校選修「教材教法」課程，穿著短裙膝上襪現身大同高中教英文，並直播教學內容，火辣穿搭及可愛嗓音，加上因為緊張不斷拉扯膝上襪的動作，在當時掀起網友熱烈討論，也讓她因此一夕爆紅，成功打開知名度，如今仍擁有大票粉絲關注，人氣相當高。

▲艾瑞絲最初因在大同高中教課爆紅。（圖／翻攝自艾瑞絲臉書）