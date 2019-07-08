鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》日前飛往濟州島出外景，下集節目終於在6日首播，其中一個關卡是黑、黃隊成員換上潛水服玩遊戲，直到結束後，女來賓才解開上半身的拉鍊，半露出內搭的比基尼，全身照則是官方粉絲團公開，「節目裡看不到的美照！」

▲《玩很大》官方臉書上傳幕後私照。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）



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結束水中遊戲後，舒子晨、巫苡萱、梁凱莉和Albee（范乙霏）紛紛半脫掉上身的潛水衣，她身穿藍色繞頸泳衣，辣露深邃事業線，巫苡萱則是穿上鮮紅色荷葉邊泳衣，豐滿東西半球呼之欲出。

▲舒子晨和巫苡萱是黑隊成員。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大、Instagram／nikita.hsu、avawu0726）



目光往右看，梁凱莉身穿桃紅色印花繞頸泳衣，相當映襯她的雪白肌膚，最後，Albee則是穿上純白流蘇泳裝，超有料上圍似乎快掉出來了，可惜福利片段只有2分多鐘，幸好《玩很大》臉書隨後上傳女神們的泳裝全身照，讓網友大飽眼福。

▲梁凱莉和Albee是黃隊成員。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大、Instagram／kailiofficial、albeefin）



值得一提的是，小鬼（黃鴻升）2018年10月播出的節目中，黑隊有次輸了所有關卡，打破節目開播4年以來的紀錄，梁凱莉當時正是成員之一。事隔半年多，梁凱莉被分派到黃隊，無論是猜拳或遊戲都沒有拿到星球，被庹宗康笑虧：「妳2次紀錄！妳快要進名人堂了！」張立東搞笑安慰她：「妳沒有哭了！妳比以前更好了！妳習慣了！」才讓全隊氣氛不會過於沉重。

▲▼梁凱莉最後連猜拳都猜輸了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



▲約從44：33分開始。（影／取自YouTube／綜藝玩很大）

