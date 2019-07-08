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2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）和黃曉明結婚2年多，育有一子「小海綿」，儘管因工作忙碌，鮮少一起公開現身，導致頻被傳婚變，不過雙方日前出面駁斥傳聞後，她懶理外界謠言，持續投入工作，近來被拍到現身機場，被目擊疑似為了保護兒子，母子倆刻意分開行動，充滿母愛的舉動，再度掀起熱議。

▲Angelababy抱小海綿入鏡。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy帶小海綿看海豚表演。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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▲Angelababy與黃曉明婚後育有2歲兒子「小海綿」。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

Angelababy於7日現身機場，以一身螢光黃綠色上衣，搭配黑色緊身短褲現身，雖然低調戴著口罩、鴨舌帽，還不時用手壓低帽子，自帶強大明星氣場的她，仍令不少人一眼就認出來。

▲Angelababy於7日現身機場。（圖／CFP）

▲Angelababy於7日現身機場。（圖／CFP）

事後，微博上一名網友PO出一段影片，指Angelababy疑似為了保護兒子，刻意分開行動，她先一步走在前面，不料，卻引來後方小海綿用奶音大吼一聲「媽媽！」一旁的工作人員轉頭幫忙安撫，「媽媽先過。」小海綿則疑惑表示，「為什麼媽媽先過？」

接著，小海綿還用英文提問：「Where are you going？（妳要去哪？）」Angelababy聽見兒子大喊聲，一度忍不住轉過頭察看狀況，而她在機場刻意與小海綿分開走，被指應是為了保護兒子隱私，舉動被讚流露滿滿母愛，獲得不少網友好評，影片也在網上意外掀起熱議。

►點我看小海綿機場大喊畫面。

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Angelababy, 黃曉明, 楊穎, Baby, 小海綿

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