ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

17歲女星愛穿Oversized　「把自己包起來」背後原因惹心疼

記者傅家妤／綜合報導

年僅17歲的美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）於2018年在美國樂壇颳起一陣旋風，不但歌曲備受好評，她的穿搭風格也被許多名人讚賞，素來偏愛Oversized造型的她，近日受訪提及自己的穿搭風格，其實是不想大家只顧著看她的身材，而忽略她的歌唱實力，因此想「一層一層把自己包起來。」

▲▼怪奇比莉。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

▲怪奇比莉稱想把自己一層一層包起來。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

怪奇比莉近來在登上澳洲的《Vogue》雜誌封面，在專訪中提及自己喜歡穿比自己大800倍的Oversized衣服，只是為了不讓人家一直把專注力放在她的身材上，「我從來就不想世界知道我的一切，這也是我為什麼喜歡穿超大碼的衣服，這樣就沒有人會評論我，因為他們不知道我裡面是什麼。」認為這麼做，別人就無法有機會對她評頭論足，會關注在歌藝上。

請繼續往下閱讀...

▲▼怪奇比莉。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

▲▼怪奇比莉。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

▲怪奇比莉一直以來偏愛Oversized服裝。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

隨後怪奇比莉以天后蕾哈娜為例，稱對方是自己的偶像，非常欣賞對方過去提出來的說法，「時尚穿搭是她保護自己的一種方法。」年紀輕輕的她對外界的防備心十分強烈，「我不希望給任何人有批評我的機會，雖然不是所有人都會當面評論你，但他們每個人在腦海中都會這麼做。就像你即便沒有要這麼做，不過你看到了，還是會忍不住給出評價，所有人都會。」因此她也一直將服裝選擇視為保護自己的一種方式。

▲▼怪奇比莉。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

▲怪奇比莉私底下幾乎都穿Oversized的服裝。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

《大話西遊》24年唐僧、二當家同框！　67歲吳孟達頭髮全白…網驚：好老

《大話西遊》24年唐僧、二當家同框！　67歲吳孟達頭髮全白…網驚：好老

粉絲買「公車廣告」送蔡桃貴！　蔡阿嘎1家3口享「巨星待遇」：多虧阿貴

粉絲買「公車廣告」送蔡桃貴！　蔡阿嘎1家3口享「巨星待遇」：多虧阿貴

程瀟真實體重曝光　王一博「公主抱失敗」累吐：挺重的！

程瀟真實體重曝光　王一博「公主抱失敗」累吐：挺重的！

馬國明、黃心穎分手了！　被戴綠帽隔2月…認「變回朋友」

馬國明、黃心穎分手了！　被戴綠帽隔2月…認「變回朋友」

她在街頭拍攝ing　「大咖巨星」路過…搶掉手機大吼：別擋路！

她在街頭拍攝ing　「大咖巨星」路過…搶掉手機大吼：別擋路！

《哈利波特》推系列影集破局！　J.K.羅琳還原真相

《哈利波特》推系列影集破局！　J.K.羅琳還原真相

周揚青全素顏！　閨蜜一看到…秒邀她上「醜照單元」

周揚青全素顏！　閨蜜一看到…秒邀她上「醜照單元」

鄭爽爆10月辦婚禮！　峇里島嫁張恒…伴娘是「仙俠劇女神」

鄭爽爆10月辦婚禮！　峇里島嫁張恒…伴娘是「仙俠劇女神」

爆帶小三回家被撞見…分手舊愛　陳翔1年後「想對一人負責」洩心聲

爆帶小三回家被撞見…分手舊愛　陳翔1年後「想對一人負責」洩心聲

王晶虧「周星馳為錢拍戲」　主持人脫口：跟你一樣？…尷尬了

王晶虧「周星馳為錢拍戲」　主持人脫口：跟你一樣？…尷尬了

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

怪奇比莉, Billie Eilish

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 主播報新聞突來7.1大地震　「攝影棚狂搖」嚇到高分貝：快躲到桌子下！
  2. 黃小琥鐵肺唱五月天炸高雄！　戴愛玲自稱「lady愛愛」笑翻
  3. 雪莉這次上全妝「眉毛真的沒了！」　照片曝光網驚：晚上看有點嚇人
  4. 17歲女星愛穿Oversized　「把自己包起來」背後原因惹心疼
  5. 霸道總裁愛上女大生：妳太可愛我沒忍住！　激甜日劇《咖啡香草》13金句撩爆
  6. 這是我孩子長大的地方！瑞莎興奮「我可以投票」2020選總統
  7. 王源神隱1個半月…終於現身回老家！　粉絲一看超心疼：瘦了
  8. 快訊／MP魂不滅！　蕭秉治開唱嘎嘎、阿翔全到了
  9. 對蕭秉治露「超慈祥」父愛眼神　五月天怪獸暖曝站台原因
  10. 泫雅讓高雄嗨炸！彎腰深溝曬辣腿...啤酒直接濕身萬人叫瘋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366