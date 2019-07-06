17歲女星愛穿Oversized　「把自己包起來」背後原因惹心疼

記者傅家妤／綜合報導

年僅17歲的美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）於2018年在美國樂壇颳起一陣旋風，不但歌曲備受好評，她的穿搭風格也被許多名人讚賞，素來偏愛Oversized造型的她，近日受訪提及自己的穿搭風格，其實是不想大家只顧著看她的身材，而忽略她的歌唱實力，因此想「一層一層把自己包起來。」

▲怪奇比莉稱想把自己一層一層包起來。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

怪奇比莉近來在登上澳洲的《Vogue》雜誌封面，在專訪中提及自己喜歡穿比自己大800倍的Oversized衣服，只是為了不讓人家一直把專注力放在她的身材上，「我從來就不想世界知道我的一切，這也是我為什麼喜歡穿超大碼的衣服，這樣就沒有人會評論我，因為他們不知道我裡面是什麼。」認為這麼做，別人就無法有機會對她評頭論足，會關注在歌藝上。

請繼續往下閱讀...

▲怪奇比莉一直以來偏愛Oversized服裝。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）

隨後怪奇比莉以天后蕾哈娜為例，稱對方是自己的偶像，非常欣賞對方過去提出來的說法，「時尚穿搭是她保護自己的一種方法。」年紀輕輕的她對外界的防備心十分強烈，「我不希望給任何人有批評我的機會，雖然不是所有人都會當面評論你，但他們每個人在腦海中都會這麼做。就像你即便沒有要這麼做，不過你看到了，還是會忍不住給出評價，所有人都會。」因此她也一直將服裝選擇視為保護自己的一種方式。

▲怪奇比莉私底下幾乎都穿Oversized的服裝。（圖／翻攝自IG／怪奇比莉）