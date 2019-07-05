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王晶虧「周星馳為錢拍戲」　主持人脫口：跟你一樣？…尷尬了

記者傅家妤／綜合報導

香港知名導演王晶入行近50年1989年與周潤發拍攝《賭神》成為港片的經典之作，向來敢說敢言的他，經常會發表一些對電影的看法，他近日受訪中公開吐槽周星馳，「他從來不為香港人拍戲，他只為錢。」此番話也意外在網路上掀起熱議。

▲王晶、周星馳。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》、翻攝自Youku／《圓桌派》）

▲王晶在訪談中談及周星馳。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》、翻攝自Youku／《圓桌派》）

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「星爺」周星馳叱吒影壇數十年，成為亞洲華人影視圈的「喜劇天王」，更拍攝、執導過數十部電影，創造許多經典，也是許多人心目中最有才華的導演之一。而同為喜劇界翹楚的王晶近來在訪談節目《圓桌派》談及周星馳，主持人梁文道問道：「像周星馳的電影，那個時候他是為香港人拍…。」還沒說完，王晶隨即更正：「他從來不會為香港人拍，他為錢拍而已。」沒想到下秒他卻被另一名主持人反問：「跟你一樣？」王晶並未多做回應。

▲王晶、周星馳。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》、翻攝自Youku／《圓桌派》）

▲王晶、周星馳。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》、翻攝自Youku／《圓桌派》）

▲王晶虧周星馳是「為錢拍戲」。（圖／翻攝自Youku／《圓桌派》）

雖然認為周星馳是「為錢拍戲」，但王晶也強調在他的心目中，周星馳是最好的喜劇演員：「我估計後面30年，都很難有人追到他。」

▲王晶、周星馳。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》、翻攝自Youku／《圓桌派》）

▲王晶稱周星馳電影中塑造的人物形象會讓觀眾留下深刻印象。（圖翻攝自Youku／《圓桌派》）

王晶還分析了周星馳電影的特點，認為對方所拍攝的電影，可以讓不同成長環境的觀眾產生共鳴，靠的就是「表演」，周星馳電影中所設計的肢體動作、妝容，總是能讓人印象深刻，不僅讓觀眾快速理解，也能讓大家記住，這就是周星馳厲害的地方。

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