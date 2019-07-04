《哈利波特》推系列影集破局！　J.K.羅琳還原真相

記者傅家妤／綜合報導

《哈利波特》系列電影最終集《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》結束8年，但粉絲對該電影的喜愛依舊不減，近來甚至有消息傳出，華納兄弟有計劃將小說翻拍成電視劇，擴大「哈利波特宇宙」。不過原著小說作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）卻否認了此事，稱從來沒有這個計劃。

▲有消息傳出《哈利波特》將會拍成電視劇。（圖／《哈利波特》劇照）

先前有外媒報導，華納兄弟正在計劃拍攝《哈利波特》電視劇，劇情將圍繞在片中的魔法學院霍格華茲，時間線將是原著小說之前的故事，並會出現全新的角色，且將不侷限於英國，也會延伸到整個歐洲地區，消息傳出後，許多粉絲都開心不已，紛紛表示非常期待，網路上甚至還掀起了對演員人選、劇情等的各種討論，足見其受歡迎程度。

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對於《哈利波特》再度翻拍一事，J.K羅琳的發言人日前向外媒《Hypable》表示，「一直以來都沒有把《哈利波特》拍成電視劇的計劃，那些相關的報導都只是假設。」

▲J.K.羅琳透過代言人回應推出系列影集一事。（圖／翻攝自Facebook／J.K.羅琳）

《哈利波特》雖然不會拍成電視劇，但報導稱該小說可能會以其他的形式再次翻拍，過去飾演「哈利波特」的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）也曾在受訪時指出，重新翻拍以一定會在他的一生中發生，也提及了拍成電視劇的可能性，不過對於這些傳聞，華納兄弟一直未做出回應。