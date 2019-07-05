爆帶小三回家被撞見…分手舊愛　陳翔1年後「想對一人負責」洩心聲

記者傅家妤／綜合報導

藝人陳翔2017年底被宣布與前女友毛曉彤分手，兩人並未透露分手原因，不過隨後有消息傳出，是他劈腿才導致2年情告終，引發一連串風波。如今事隔1年多，雙方都未有新戀情傳出，而陳翔近來在受訪被問及感情事時坦言，希望未來愛情上「能夠對一個人負責。」

▲陳翔過去與毛曉彤有過一段情。（圖／翻攝自陳翔、毛曉彤微博）

陳翔與毛曉彤合作《神鵰俠侶》擦出愛火花，沒想到2017年底卻爆出他劈腿女星江鎧同，還被毛曉彤撞見帶江鎧同回家親熱，引發一連串風波，當時甚至還有他帶江鎧同回家的監視器畫面流出，不過事後他曾在發聲明，稱那是與朋友之間的正常來往，而針對與毛曉彤的關係，是他處理不好、不夠成熟，「導致了今天的局面，這是成長的代價和過程，我需要好好反思，同時對牽扯進來的所有朋友表示歉意。」

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▲陳翔上節目談及感情狀況。（圖／翻攝自微博／《我家那小子2》）

事過1年多，陳翔與毛曉彤如今都已經各自安好，而雙方也沒有新緋聞傳出，陳翔近日受邀上《我家那小子2》時被問及感情狀況，年近30的他表示：「希望在我的愛情世界裡面，在未來能夠對一個人負責，能夠盡快能組建自己的家庭，對老一輩的家庭有一個交代，對新的家庭有一個憧憬吧。」該回答也被主持人大張偉盛讚是猶如「教科書」般的標準完美答案。

▲陳翔的回答被主持人大張偉盛讚。（圖／翻攝自微博／《我家那小子2》）

節目播出後，也有大票粉絲紛紛送上祝福，「希望你可以趕快找到屬於自己的幸福」、「陳翔哥哥加油，你會幸福的」，意外掀起不少討論。