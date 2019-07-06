馬國明、黃心穎分手了！　被戴綠帽隔2月…認「變回朋友」

記者傅家妤／綜合報導

港星馬國明的女友黃心穎爆出偷吃人夫許志安後，他當時出面表示會原諒女友，不過卻屢傳感情生變。他近來在接受專訪時證實，已經與黃心穎分手，稱現在與對方是「朋友」，往後也不會介意與對方繼續合作，「她又不是我的殺父仇人，感情事不需要放得太大。」

▲馬國明證實已經與黃心穎變朋友。（圖／翻攝自微博／馬國明）

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根據香港媒體《東網on.cc》報導，馬國明接受專訪提及感情現況，證實與黃心穎已經變回朋友，直言感情事無法分對錯，希望大家不要再攻擊女方：「她也知道錯了，有誰沒有做錯過呢？」馬國明也再次強調，已經沒有生氣，還說未來不會排斥與對方合作。

先前有消息傳出，黃心穎曾哭求要他到美國相陪，而馬國明也一度心軟，有計劃到美國找對方，他也特別在訪談中否認了此事。

▲馬國明與黃心穎認愛1年多，女方就爆出「安心事件」，掀起不少風波。（圖／翻攝自微博／馬國明）

事實上馬國明與黃心穎交往的時間並沒有很長，女方2012年參選港姐時，曾表示對他一見傾心，希望兩人有機會合作，直到2017年兩人在《宮心計2深宮計》中飾演情侶，假戲真做、擦出愛的火花，一直到2018年兩人才公開戀情。





▲黃心穎被爆出與許志安偷情後，馬國明出面幫忙求情。（圖／CFP）

沒想到交往不到2年，黃心穎就被拍到出軌許志安，事發後馬國明也隨即出面，幫忙滅火表示黃心穎已經知錯：「她現在其實還是很年輕的，未來還有很多事情要去做。」當時外界都以為他已經原諒了對方，兩人會繼續牽手走下去，不料最後這段感情還是畫上句點。



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