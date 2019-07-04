程瀟真實體重曝光　王一博「公主抱失敗」累吐：挺重的！

記者傅家妤／綜合報導

程瀟是南韓女團「宇宙少女」的大陸成員，因擔任《偶像練習生》舞蹈老師，人氣上漲快速，不僅戲劇邀約不斷，手上也有幾個固定演出的節目，近來她擔任陸綜《極限青春》的固定嘉賓，在玩遊戲的過程中，被王一博公主抱，沒想到最後卻被對方嫌重，讓人笑翻。

▲程瀟、王一博近來再度合作。（圖／翻攝自微博／程瀟、騰訊／《極限青春》）

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近來程瀟、王一博及王珞丹近來一起擔任《極限青春》的明星領隊，在最新一期節目中，王一博為了報復程瀟用計欺騙他來幫助敵隊完成任務，就與隊伍一起商量好，也要利用對方來完成任務，而他們的其中一項任務就是完成「公主抱」的動作。

▲王一博試圖公主抱程瀟。（圖／翻攝自騰訊／《極限青春》）

隨後，王一博與程瀟的隊伍終於碰上，他一看到程瀟就隨即追了上去，同隊組員幫他把程瀟的隊員引開，而他試圖從後抱起對方。沒想到程瀟也很敏捷，一看到王一博出現就蹲下以後順勢就躺在了街道上，不讓對方得逞，王一博在試了幾次後，還是沒能將她抱起，最後只好放棄。

▲王一博嘗試了好幾次都無法抱起程瀟，最後只好放棄。（圖／翻攝自騰訊／《極限青春》）

在受訪時，王一博忍不住表示：「沒有抱起來，因為她挺沉（重）的。」而聽到這番話程瀟只能苦笑，事實上過去程瀟在某節目上曾公開過自己的體重，167公分的她是53.3公斤，當時她也自嘲：「節目終於有了一個超過100斤（約50公斤）的女藝人嘉賓了。」

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