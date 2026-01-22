記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，擁有32D的火辣身材，因而獲封「中職最正MC」的稱號。近日格外引起討論的是，當被問到只能列出一項擇偶條件時，她直言自己將「沒朋友」列為交往對象的首選條件。

▲▼艾融最重要的擇偶條件是希望另一半沒朋友。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



談及為何會有如此特別的要求，艾融解釋全是因為自己是一個「很黏的女友」。她認為，如果另一半朋友太多，勢必會因為各種聚會或瑣事東忙西忙，導致沒有足夠的時間專注在她身上，「如果這個人他是沒有朋友的話，就是我的首選。」

▲艾融承認自己是很黏男友的人。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



面對主持人提問，若男友是因為工作需求必須頻繁應酬、進行社交活動該怎麼辦？艾融則展現出理性的一面，「如果是為了工作，我覺得OK。」她認為公事上的忙碌是可以被接受的，並非完全不通情達理，只要不是純粹玩樂性質的私人社交，她都能夠體諒另一半的處境。

▲如果另一半是為了工作，艾融大致可以接受。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



不過，當主持人進一步追問，若男友是因為工作「每天」都必須去應酬時，艾融的佔有慾再度浮現。她思考後幽默反問：「那我可以加入他的工作？」隨即引發在場來賓熱烈討論與驚呼。

▲如果另一半每天都要應酬，艾融就開玩笑說想和對方一起工作。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）