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《大話西遊》24年唐僧、二當家同框！　66歲吳孟達頭髮全白…網驚：好老

記者傅家妤／綜合報導

由「星爺」周星馳主演1995年的《大話西遊》系列電影，是許多80、90後的童年回憶，至今仍會在電視上播出，該片也捧紅了不少巨星，近來羅家英在微博上曬出數張與好友的聚會照，吳孟達也在場，看見兩人同框，大票網友都激動不已，紛紛直呼：「唐僧、二當家！」

▲▼羅家英、吳孟達。（圖／翻攝自YouTube、微博／羅家英）

▲羅家英、吳孟達分別在《大話西遊》系列電影中飾演唐僧以及二當家。（圖／翻攝自YouTube）

資深男星羅家英出道多年，過去曾參演過不少喜劇作品，而最讓人印象深刻的就是在《大話西遊》系列電影中的「唐僧」一角，他在片中所演唱的一首《Only You》至今都讓人難以忘懷，先前他受邀來台參加金馬獎時，還特別重現了該段經典片段，讓網友都開心不已。

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▲▼羅家英、吳孟達。（圖／翻攝自YouTube、微博／羅家英）

▲▼羅家英、吳孟達。（圖／翻攝自YouTube、微博／羅家英）

▲羅家英曬出與友人的聚會照。（圖／翻攝自微博／羅家英）

羅家英5日晚間在微博上曬出數張與朋友聚會的畫面，其中就包括了吳孟達，吳孟達過去曾多次出現在周星馳執導的電影中，當然也包括了《大話西遊》，在電影播出超過24年後，再次看到「二當家」及「唐僧」同框，網友都激動不已，紛紛直呼「童年回憶啊」、「看到你們兩個就想起當年的港片的各種經典」、「香港喜劇的黃金陣容啊，要是周星馳也在就好了」，意外掀起不少熱議。

▲▼羅家英、吳孟達。（圖／翻攝自YouTube、微博／羅家英）

▲吳孟達與羅家英同框。（圖／翻攝自微博／羅家英）

73歲的羅家英看起來依舊非常年輕，看起來非常有活力，而66歲的吳孟達卻已經滿頭白髮，連鬍子也白了，部分網友也忍不住感嘆：「達叔真的老了」、「達叔這幾年真的辛苦了。」

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周星馳, 羅家英, 大話西遊, 吳孟達

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