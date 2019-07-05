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她在街頭拍攝ing　休葛蘭路過…搶掉手機大吼：別擋路！

記者傅家妤／綜合報導

英國男神休葛蘭（Hugh Grant）過去曾演出《K歌情人》、《BJ單身日記》等愛情喜劇，紳士形象深入人心，不過近來他卻被爆出在羅馬的街頭強搶一名路人的手機，而且還大發脾氣、對對方惡言相向，雙方還吵了起來，最後才發現是誤會一場。

▲▼休葛蘭跟三任女友伊麗莎白赫莉、洪婷嵐、安娜艾柏史汀。（圖／達志影像）

▲休葛蘭與老婆在羅馬旅行與一名路人起衝突。（圖／達志影像）

近來休葛蘭與妻子安娜艾柏史汀（Anna Eberstein）在羅馬補慶結婚一周年紀念，沒想到卻在當地與一名路人發生了衝突。據《太陽報》報導，休葛蘭在路上碰到一名女子在拍攝，當時該名女子伸出一隻腳來擋住他與太太的去路，他一秒爆氣，試圖搶走對方的手機，並直呼：「不要把妳的腳擋在我太太面前！」兩人就在街頭起衝突，而該段影片也在網路上引起瘋傳。

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▲▼休葛蘭和「水行俠」傑森摩莫亞上《葛漢諾頓秀》。（圖／BBC提供）

▲休葛蘭平時一直都是給人紳士形象。（圖／BBC提供）

而該名在街頭拍攝、名為路易莎的女子受訪時透露，自己是當地資源回收公司的老闆，當時她是受到市政府所托，調查當地非法倒垃圾的情況，遇到休葛蘭夫婦時，她就是在拍攝一名餐廳員工非法將餐廳垃圾，倒在民用區域，路易莎解釋自己認不出他們是名人，只是不想對方影響拍攝，情急下才會用腳擋住去路。

沒想到下秒手機就被休葛蘭搶走，而路易莎也不是省油的燈，連忙將手機奪回，雙方就在街上互罵，後來路易莎的同事跳出解圍，表明了身分並解釋拍攝目的，澄清路易莎並非狗仔隊，才化解了這場誤會。

▲▼休葛蘭。（圖／翻攝自推特／休葛蘭）

▲休葛蘭發文。（圖／翻攝自推特／休葛蘭）

隨後休葛蘭在推特上解釋，自己當時並不是誤會路易莎是狗仔隊，只是不滿對方擋住自己的去路，「狗仔隊不會用手機拍攝，那個手機也不是對著我們，但她很無禮地把腳伸出來，阻止我們走過，我反對的是這件事。」

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