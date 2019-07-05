周揚青全素顏！　閨蜜一看到…秒邀她上「醜照單元」

記者傅家妤／綜合報導

大陸網紅周揚青與羅志祥（小豬）穩定交往多年，除了偶爾放閃，也經常會在社群網站上與粉絲分享日常生活，近來好友愷愷邀請她一起上台灣綜藝節目，講述被狗仔拍到醜照的經驗，看到節目內容的描述，她隨即曬出一張自己的素顏照，並直言「我要去上這個通告！」

▲周揚青近日人在台灣。（圖／翻攝自微博／周揚青）

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愷愷曾是《大學生了沒》班底，私下與周揚青是好友，兩人經常會被拍到一起聚會、逛街，也經常會在社群網站上互動，感情非常好。周揚青5日在IG限時動態上分享一張與愷愷的對話截圖，內容是對方稱幫她找到了一個上台灣通告的工作機會，愷愷還說：「就是妳，妳毋庸置疑，妳本人沒錯！」

▲周揚青曬出與愷愷的對話截圖。（圖／翻攝自IG／周揚青）

通告的工作內容是：「被狗仔拍過醜照的藝人，不限男女，來控訴狗仔為什麼要把我拍的（得）這麼醜！」而且還要當事人提供被拍到醜照的畫面，周揚青隨即在限時動態上附上一張自己的「醜照」，畫面中的她全素顏戴著鴨舌帽，模樣看起來非常清秀。

隨後，愷愷還笑言要邀請周揚青一起上台灣綜藝節目，看到好友素顏被拍到，她也忍不住幫忙出頭：「約會也拍，素顏也拍，我真的要氣氣了！」隨後周揚青也隨即轉發了該則動態，並緩頰稱自己並非藝人，無法一起上通告，「但是我很愛台灣的狗仔哥哥姐姐們，妳幹嘛。」

▲愷愷幫出頭，周揚青出面緩頰。（圖／翻攝自IG／愷愷、周揚青）

事實上，春風日前也有在IG上曬出一段周揚青舉起小狗狗的影片，而當時周身上的裝扮與被拍到時的造型一模一樣，疑似就是在聚會同一天被拍到。

▲春風曬出於周揚青聚會的畫面。（圖／翻攝自IG／春風）

