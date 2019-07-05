粉絲買「公車廣告」送蔡桃貴！　蔡阿嘎1家3口享「巨星待遇」：多虧阿貴

記者傅家妤／綜合報導

「蔡桃貴」是知名YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）與二伯的小孩，小小年紀的他在爸媽的幫助下，尚未出生就有了自己的IG帳號，如今粉絲人數已經超過60萬，人氣完全不輸爸媽。近來為了慶祝他即將在7月21日迎來1歲生日，粉絲還特別為他買下了公車廣告，而同一天生日的爸爸蔡阿嘎也因此「沾光」。





▲蔡阿嘎與兒子同一天生日，一家三口都登上了公車廣告。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎5日在社群網站上透露，兒子蔡桃貴即將在7月21日迎來1歲生日，粉絲為此特別買下了公車廣告，將他們一家三口的模樣印在上面，做為送給蔡桃貴的生日禮物，而他也特別帶著老婆小孩與該輛公車一起合照，「完全是偶像巨星般的待遇耶！還好父子同一天生日，我也順便變沾光了。」他也特別代兒子向粉絲道謝，並透露該公車資訊，要粉絲如果與該輛公車巧遇，可以與拍照與自己分享。

▲蔡阿嘎曬出多張與公車的合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎、二伯）

照片中，只見公車上印著蔡阿嘎一家三口的漫畫畫像，蔡桃貴還戴著生日帽，公車上還有兩人的生日日期，並寫著：「蔡阿嘎＆蔡桃貴Happy Birthday（生日快樂）。」超強生日禮物讓人看傻眼，二伯看到也忍不住興奮直呼：「真的是太帥了！多虧了阿貴，蔡先森才有這樣巨星級的待遇啊！」

▲二伯笑言多虧兒子，蔡阿嘎才能享受「巨星級待遇」。（圖／翻攝自IG／二伯）

不少網友看了以後也紛紛大讚「Q版蔡桃貴也太可愛了吧」，但也有部分粉絲指出，公車廣告上的蔡阿嘎被畫得太帥與本尊不像，紛紛吐槽「阿嘎是不是有把自己帥哥化」、「公車上的阿嘎是開濾鏡了嗎」，意外掀起不少熱議。

▲蔡阿嘎發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）