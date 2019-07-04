鄭爽爆10月辦婚禮！　峇里島嫁張恒…伴娘是「仙俠劇女神」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女性鄭爽人如其名，有著特別直爽的個性，自公開與男友鄭恒的戀情後，不僅私底下會毫不避諱放閃，鏡頭前被問及感情事，也都會大方分享，近來有網友爆料，小倆口10月會在峇里島舉辦婚禮，連伴娘都找好了。

▲鄭爽與張恒被爆將會在10月於峇里島舉辦婚禮。（圖／翻攝自騰訊視頻、微博／鄭爽吧）

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根據大陸媒體《鳳凰網娛樂》報導，有網友在網路上爆料，鄭爽與張恒已經聘請了一家北京婚慶公司代辦婚禮，而兩人近來頻頻被目擊到北京，就是為了商討婚事 還稱兩人的婚禮預計會在10月於峇里島舉辦，伴娘人選就是《香蜜沉沉燼如霜》的女主角楊紫。

▲有傳楊紫將會擔任鄭爽的伴娘。（圖／中天提供）

針對即將完婚的傳聞，鄭爽與張恒都未有回應，雖然消息尚未獲得證實，但粉絲都已經激動不已，並表示為他們感到非常開心，紛紛獻上祝福，也意外掀起了不少熱議。

▲鄭爽私底下也一直與男友黏TT，感情非常好。（圖／翻攝自微博／月月孟）

事實上，鄭爽與張恒認愛後，從不介意讓戀情攤在陽光下，交往期間兩人的態度都非常大方，被粉絲嫌棄太常放閃時，她也曾大方護愛，我愛張恒，張恒愛我」、「終於能遇到一個能秀恩愛的人，我不會錯過」，似乎早已認定了張恒。先前受訪談及未來規劃時，她也曾透露自己想要3個小孩，說完也忍不住看向站在攝影機後的男友，而張恒也露出靦腆微笑，非常甜蜜。