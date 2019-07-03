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「最美空姐」林佩瑤戀情曝光！　同居名廚武俊傑

圖文／鏡週刊

曾被讚為「最美空姐」的林佩瑤，雖然很多人都不認同這一封號，但她一路以來的感情史都很轟動，本刊日前又直擊她黏上美式餐廳冠軍名廚、扶輪社南揚社社長武俊傑，他一下開賓士，一下又開特斯拉代步，看來事業有成，而且小倆口已經悄悄同居。

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本刊在上個月初直擊，林佩瑤跟一名穿著西裝的男士共同走出錢櫃。上了一輛賓士之後，男方以飛快的速度駕車，開往台北市民權東路六段一棟別墅。

6/9 01：48，唱完歌後，林佩瑤跟武俊傑有說有笑同車離開，感情非常要好。

下車時，西裝男拿著一卡行李箱，還有一個看似裝載寵物用的籠子；林佩瑤則一馬當先進了別墅。據本刊調查，該名西裝男的職業是名廚，叫作武俊傑，身兼扶輪社南揚社的社長。這對男女進屋之後，就沒有出門。

6/9 01：49，林佩瑤跟武俊傑前後進了家門，然後兩人再也沒有出來。

他帶了林佩瑤回家過夜之後，隔天小倆口又到萬豪酒店跟友人吃飯；武俊傑換開了一輛特斯拉，然後吃完午餐之後再度回家。

時間到了傍晚，只見林佩瑤跟武俊傑手牽手一起出門，兩人看似沉浸在熱戀之中。只是武俊傑似乎是個危險駕駛，一路上非常不遵守交通規則，比如不打方向燈，就切換車道，還違規迴轉及左轉等等；他就這樣開著開著，開到安和路上的自家餐廳「路易奇洗衣公司」。

6/9 17：00，傍晚，他們倆出門採買，林佩瑤緊牽著武俊傑過馬路，走向昨晚停在路邊的賓士車。
6/9 17：14，上了賓士車，林佩瑤穩坐副駕駛座，女主人架式十足。

只是武俊傑沒多久後就離開，跟著林佩瑤一路採買，像是男、女主人一般，似乎正在準備宴會用的食材，一下買酒，一下又去便利商店跟超市補貨。

6/9 18：03，兩人採買結束準備上車，大概停車位難求，武俊傑的手才剛伸向賓士車門，後頭馬上有輛韓國車駛近搶位。
6/9 18：33，兩人終於到家，林佩瑤還把大行李箱丟給武俊傑提，自顧自先進家門。他們平時也會用來代步的特斯拉汽車就停在中庭。

小倆口最後一起踏上歸途；進門前東西太多，林佩瑤拿不動，還將手上東西丟給武俊傑接手，兩人才進了住處。不過也由此可知，他們不僅僅是過夜，而且進展到了同居關係。

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