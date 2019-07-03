郭書瑤驚爆分手！　「什麼都是假的」悄揮手…2跡象斷開以綸

娛樂中心／綜合報導

郭書瑤和以綸合作《稍息立正我愛你》擦出火花，2018年被拍到車上喇舌畫面，更以「只是做一般人該做的事」大方認愛。沒想到，事隔短短約1年多時間，小倆口近來爆出分手，不僅雙方悄悄取消彼此的IG關注，她日前還PO出「勸世文」，格外引發外界聯想，2大跡象也讓情斷傳聞甚囂塵上。

▲瑤瑤、以綸互相取消IG關注。（圖／翻攝自郭書瑤、以綸臉書）

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以綸和郭書瑤近來聚少離多，他目前人在大陸拍攝新戲《初戀了那麼多年》，社群網站上PO的文章，也幾乎都跟工作有關；而郭書瑤近來則是連發多篇「勸世文」，其中6月24日她在微博呼籲要誠實，然而在10多分鐘內，一連改了整整5次，其中還一度將原先笑容符號，改為「掰掰」揮手圖形。

改到最後，郭書瑤文中留下愛心，並疑似意有所指地寫道：「唯有坦承，才能得到真正的信任，即便傷人，也才會有好的可能。誠實的對待自己吧！不然說什麼都是假的。」對於近來頻發「勸世文」一事，據《時報周刊》報導，對此，她則回應表示年紀越來越大，希望轉換發文型態，分享不一樣的東西。

▲郭書瑤勸世文連改5次。（圖／翻攝自微博／郭書瑤）

▲郭書瑤近來改變發文型態，想分享不一樣的東西。（圖／翻攝自微博／郭書瑤）

不僅如此，郭書瑤和以綸也被發現，近來已悄悄取消關注彼此的IG帳號，和交往初期相較之下，也鮮少發文放閃。不過，她2個月前出席活動時，也曾被問及分手傳聞，她當時回應感情沒有生變：「很好啊…謝謝大家。」對於兩人遠距離戀愛，她也成熟地說：「距離是問題，說距離不是問題是騙人的吧！但相較之下，就會更珍惜相處的時間。」