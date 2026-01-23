蔡旻佑認「曾自覺懷才不遇」　等7年確定將有重大喜訊！

記者蔡琛儀／台北報導

蔡旻佑推出新歌〈可惜不可以〉，錄製時他刻意讓自己沉澱，不預設情緒畫面，只專注把歌唱好，讓聽者自然進入情緒，溫柔嗓音為寒冷天氣注入暖流。

▲蔡旻佑推出新歌〈可惜不可以〉。（圖／人見人愛娛樂提供）

談到「可惜」與「遺憾」，蔡旻佑坦言心境早已不同，以前難免懷才不遇、怨天尤人，「但現在只會在一開始覺得可惜，然後就倒一杯酒冷靜冷靜。反正也無法改變什麼，不如調整自己心態和步伐，繼續好好前進，致那些因為得不到而得到的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

迎接新一年，他將工作目標鎖定在睽違七年的第七張專輯誕生，笑說「七專一定要發，能量已經在噴發的臨界點」。目前進度已進入最後收歌階段，對作品要求完美的他，仍持續寫歌，「還在掙扎最後一首好歌的產出。」

▲蔡旻佑日前去滑雪充電。（圖／人見人愛娛樂提供）

去年跑巡演、商演滿檔的蔡旻佑，趁1月初空檔去滑雪充電，農曆年則將陪家人飛往美加旅行，他笑說：「跟家人飛出去放長假，和親戚說了好久的造訪，終於要實現了。」他也確定除夕夜登上「2026超級巨星紅白藝能大賞」，並親自參與編曲與選曲，預告將帶來寓意滿滿的演出，並祝福大家「2026馬到成功」。