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王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長腫瘤

記者劉宜庭／綜合報導

余皓然與王中平結婚23年，共育有一對兒女，經常分享家庭點滴，一家4口生活幸福美滿。沒想到，她近來上談話性節目，提到王中平不僅常在沒報備的狀態下臨時出門，某次夫妻大吵時，男方更曾離家整整一個月、音訊全無，讓她淚崩，心情糟到甚至還進而影響身體健康，一度長出乳管瘤。

▲王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）

▲王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）

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▲余皓然與王中平結婚23年，共育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）

余皓然日前上節目《單身行不行》，提及王中平講話速度非常慢，一般人5分鐘就可以說完的話，丈夫可能講了15分鐘都解釋不清楚，她認為，這可能跟丈夫沉迷植栽有關：「電動快、你會快，我老公沉迷花草樹木，植物它不會講話，所以他每天面對植物的時候，他反應、講話就變得更慢。」

余皓然接著抱怨，除了花草樹木之外，王中平還非常重視朋友，「他會覺得老婆是自己人，老婆的任何事今天沒做明天可以做、明天沒做後天可以做，但朋友會在這個時候開口，就是他需要你。」她接著舉例，有次王中平主動約她中午一起吃飯，她當天一早10點多起來準備出門，結果在房間化妝時，突然聽見客廳門打開的聲音，當她衝出去的時候，王中平已經偷偷溜出去了，之後她打電話問，對方才說是朋友臨時有約。

▲王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲余皓然指出最嚴重的一次，是看見王中平收行李，才知道老公要出國。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

余皓然指出，王中平喜歡先展後奏，最嚴重的一次，是她早上看見丈夫收行李時，才知道對方要出國，一問之下，王中平才坦承10天前收到邀約要幫好友爸爸慶生，她傻眼問，「你10天前知道怎麼沒講？」王中平接著僅回，「那個…我要遲到了。」之後就出門整整4天，期間完全沒有一通電話打回來解釋，就連回到台灣進家門後，也當作沒這回事，讓余皓然為此氣了整整半個月。

不過，余皓然坦言，雖然王中平個性很好，但脾氣其實很硬：「你氣2年他都不會怎樣，他不會來祈求你原諒。」她接著又舉例，某次夫妻倆發生爭執，王中平衣服一拿，就離家搬到新竹的房子住了1個月，之後音訊全無，「1個月沒有一通電話，有工作他就從新竹開回台北，台北工作完他再回新竹，一通電話都沒有。」

▲王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲某次余皓然夫妻大吵，王中平離家整整一個月，一通電話都沒打。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

當時，余皓然每天以淚洗面，「從開始每天哭，到後來哭不出來，到開始自己會去溜狗，開始自己去做很多事，到我兒子女兒跟我說：『他不回來多好，你看你可以想幹嘛就幹嘛。』」過了一個月後，她實在受不了了，雖然那次是王中平做錯事，她仍主動打電話給他。

「他就算知道他做錯了，他拉不下那個臉，所以我們23年的婚姻當中，就算每一次都他做錯，他也不會輕易道歉。」余皓然無奈表示，因為無法改變丈夫，於是只能改變自己的心態。

▲王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲余皓然坦言有幾年因此心情很糟，後來還長了乳管瘤。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

過去有幾年，余皓然因此心情很糟，後來還長了乳管瘤，「人家說胸部會長東西就是因為（鬱結）。」後來在媽媽的勸說之下，她嘗試改變自己的想法，雖然每次王中平臨時出門，當下還是會很氣，但會抱持著「其實有時候一個人也不錯」的想法，開始試著自我調適。

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