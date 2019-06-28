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梁云菲認愛2個月曬「情侶刺青」！　牽手金剛：反正只要是你，都好

記者劉宜庭／綜合報導

「國光女神」梁云菲（Nana）4月宣布戀情，認了與《麻辣鮮師》演員金剛（李信樵）交往中，小倆口越愛越大方，經常透過社群網站放閃的她，28日開心透露，小倆口一起做了一件「任性的事」，原來是一起刺了情侶刺青！

▲梁云菲認愛金剛2個月曬「情侶刺青」。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

▲梁云菲、金剛穩定交往中，感情相當甜蜜。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

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梁云菲28日透過Instagram發文，曬出一系列牽手閃照透露，在4天前和金剛一起「做了件任性的事」，雖然文中並未明確指出是何事，但從照片中不難看出，2人手臂上出現了相同圖案的刺青，上頭除了有數朵紅花，還印有海龜及海浪，「你游去哪，我就去哪。讓我們一起瞭望這個世界，然後，就這樣，好久好久好久。」

▲梁云菲認愛金剛2個月曬「情侶刺青」。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

▲梁云菲認愛金剛2個月曬「情侶刺青」。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

▲梁云菲和金剛的「情侶刺青」。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

接著，梁云菲分享與金剛交往以來的相處點滴，「看過數不盡我們都愛的海龜，踩過不同質地的沙灘、泡過不同溫度的海水、看著不同角度的日出與日落。不曉得換了幾副面鏡，穿破了多少件防磨衣，上岸後又累得像條狗的洗了幾次裝備。」文末，她更甜蜜表示，「反正只要是你，都好。」一番告白讓愷樂（蝴蝶姐姐）看了都忍不住喊，「太甜了啦！」

▲梁云菲認愛金剛2個月曬「情侶刺青」。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

▲梁云菲認愛金剛2個月曬「情侶刺青」。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

▲梁云菲甜蜜告白閃瞎眾人。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）

梁云菲PO文後，起初看見金剛留言，「我的小確幸」，她忍不住鬥嘴喊，「什麼小確幸啦，再給你一次機會，好好回覆我…。」不久後男友正經表示，「如果愛妳有期限的話，那就是無限期。」她才接受並開心表示，「這句話對務實的你來說，是很棒的進步了，謝謝你。」

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梁云菲, Nana, 麻辣鮮師, 金剛, 李信樵

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