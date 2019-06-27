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劉亦菲直播關美肌「真實顏值」現形！　近距離無P原圖驚呆180萬人

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星劉亦菲出道17年，氣質清新、美貌精緻出眾，曾接演多部古裝劇，無論是《神鵰俠侶》的「小龍女」，或是《天龍八部》中的「王語嫣」，都空靈脫俗得令人印象深刻，因而被讚是「神仙姐姐」。近來，她的一段直播畫面被翻出，當時和網友聊天互動時，未經修圖過的真實顏值，也意外在陸網掀起一陣熱議。

▲劉亦菲擁有「神仙姐姐」外號。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲擁有「神仙姐姐」外號。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

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關鍵字「劉亦菲直播視頻截圖」在27日突然登上熱搜，雖然該段影片並非最新畫面，而是她在3年前，為了慈善活動所開的直播，沒想到，如今又被翻出熱議，還吸引了超過180萬名網友狂搜。

▲關鍵字「劉亦菲直播視頻截圖」27日登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲關鍵字「劉亦菲直播視頻截圖」27日登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲劉亦菲直播關美肌「真實顏值」現形！　近距離無P原圖網友全驚呆。（圖／翻攝自「一直播」）

▲劉亦菲直播關美肌「真實顏值」現形！　近距離無P原圖網友全驚呆。（圖／翻攝自「一直播」）

▲劉亦菲2016年直播畫面被翻出。（圖／翻攝自「一直播」）

▲劉亦菲直播關美肌「真實顏值」現形！　近距離無P原圖網友全驚呆。（圖／翻攝自「一直播」）

▲劉亦菲直播關美肌「真實顏值」現形！　近距離無P原圖網友全驚呆。（圖／翻攝自「一直播」）

▲劉亦菲高顏值零死角。（圖／翻攝自「一直播」）

格外引人注意的是，當時劉亦菲僅上了淡妝，現場沒有任何打光，美肌功能也呈現關閉狀態，她在直播過程中，更沒有刻意喬角度，大部分時間都低著頭畫畫，依舊散發出女神級氣場和清新氣質，不少網友回顧這段影片，仍忍不住留言驚呼，「真的是神仙姐姐了！好耐打的顏值」、「童顏啊」、「真的太美了」，在網路上意外掀起熱烈討論。

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