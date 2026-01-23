ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

CL公司沒登記恐遭移送檢方！
易變月光族的三大星座！
《左撇子女孩》無緣晉級奧斯卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

周媛 蔡阿嘎 黑男 Lucy 李奧納多 柯柯 趙露思 范怡文

美女主持張齡予懷第二胎　媒體前公開嬰兒性別「已四個月」

記者葉文正／台北報導

由美女主持張齡予與WISH朱宇謀主持的三立《健康零距離》節目今天慶祝三周年，除了介紹大家六大養生秘方，張齡予現場也由老公準備了粉紅氣球，宣布腹中寶寶已經四個月大，預產期則是今年七月的馬寶寶。現場並請來當紅的羊咩咩祝賀。

▲張齡予(中)宣布懷女娃，已四個月大。（圖／三立提供）

▲張齡予(中)宣布懷女娃，已四個月大。（圖／三立提供）

張齡予宣布已懷孕四個月，她很開心這三周年的成果，「三年內有很多嘗試，也有很多收視保證，拿到同時段收視第一，企劃都想方設法別開生面的主題，也會有很多新的企劃，讓觀眾加入，到棚內錄影。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張齡予(中)宣布懷女娃，已四個月大。（圖／三立提供）

▲張齡予(右)預產期在七月。（圖／三立提供）

而談到天大喜事懷二胎，張齡予也笑提：「上次懷孕胖30公斤，一餐要吃五人份，最後我兒子到三千五百克，但羊水跟胎盤排出後體重沒有減少，身上還是留26斤，懷孕期間還曾經一次吃五條越南麵包，懷七個月時人家以為我隔天就要生了。」當時體重真的很誇張。

▲張齡予(中)宣布懷女娃，已四個月大。（圖／三立提供）

▲羊咩咩也來道賀。（圖／三立提供）

這次她懷了女兒，製作單位獻上白雪公主氣球，她也說希望生完這一胎可以全心錄影，也透露孕期辛苦：「這一胎是吐了很多，上一胎狂吃，導致妊娠糖尿，這次腹中妹妹很愛漂亮，我只要吃多一點就想吐，老公開車時，我還在市民大道路邊吐，這次是計畫之中的懷孕，上一胎也是計畫生育。」

她也說大兒子小班長已經進入幼幼班，認為兄妹倆不能差太多歲，所以懷孕就是時候了，「這次相對順利，中間有不成功過，胚胎沒有著床，才知道會有困難，我也坐好坐滿，還倒立讓胚胎進到子宮裡，這次兒子有天則是突然雙眼無神，覺得有事情發生，還說妹妹要來了，讓我婆婆嚇到。」張齡予說兒子三個月前說弟弟妹妹，最近又說妹妹，同仁也很體貼，工作上都很為她著想，討論議題更多元。

張齡予透露預產期國曆七月十四，「我也是高齡產婦（３８歲），算是照計畫進行，第一次失敗驚喜又驚嚇，老公還學習幫我打針，因為針戳下去壓力很大，鄰居有護理系的朋友幫忙指導，粗重的任務老公也會幫忙處理，幫小孩刷牙洗澡等粗活，他自己接手做。」

張齡予現在還是工作很多，跨年隔天睡了三天，今天她還找羊咩咩來祝賀，「那場跨年是我主持的，她就是羊咩咩歌后，明年還要去咩一下。」

洪詩照顧公公，幫公公按摩等等議題持續發燒，張齡予認為：「身為公眾人物，我也去做公益，這是情感上支持，這個事情不是常常這樣，洪詩可能一開始有點講得讓人誤會了，孝道外包以我個案來看，是專業的來比較好，家中長輩臥床我們去做不會比專業看護好，大家生活品質都會很好，該花錢請看護還是請專業好，國家政策有開放，長照2.0大家都可以使用，如果我可以我就多賺錢，各種專業就請專業的。」

會不會捨不得女兒未來照顧她跟老公？她也認為孩子不會管你想要什麼，如果他覺得這樣是好的，你也只能祝福或支持他，我只能決定我自己人生跟教養問題。

由張齡予主持的《健康零距離》，自開播以來以實用、生活化的健康資訊深受觀眾喜愛，節目正式邁入三週年。今（23日）在節目錄影前，製作單位特別舉辦溫馨三週年慶祝儀式，邀請魔性洗腦神曲「羊咩咩」主唱謝采吟驚喜現身獻唱，為節目送上祝福，也象徵《健康零距離》陪伴觀眾健康生活的里程碑。《健康零距離》每週一至週五下午四點，29頻道三立台灣台播出。

《健康零距離》播出三年來，憑藉輕鬆活潑的節目節奏與貼近日常的健康內容，成功吸引大量婆媽族群支持，成為不少家庭每天必看的「健康指南」。節目以「看得懂、學得會、用得到」為核心精神，透過醫師專業解析與實際示範，協助觀眾建立正確健康觀念，實踐在日常生活中。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張齡予小班長

推薦閱讀

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！　開課吸金1億被轟低俗

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！　開課吸金1億被轟低俗

15小時前

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

1/22 13:40

劉樂妍「賣肉還債片」瘋傳！遭指破產沒暖氣怒PO豪宅：有車有司機

劉樂妍「賣肉還債片」瘋傳！遭指破產沒暖氣怒PO豪宅：有車有司機

7小時前

王月「兩度開顱手術」現況曝！　取血塊ICU昏迷5天…女兒代母發聲

王月「兩度開顱手術」現況曝！　取血塊ICU昏迷5天…女兒代母發聲

3小時前

霍諾德徒手攀台北101明天登場！最怕1狀況…外媒曝Netflix有對策

霍諾德徒手攀台北101明天登場！最怕1狀況…外媒曝Netflix有對策

4小時前

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

18小時前

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

21小時前

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

19小時前

名嘴日本旅遊病倒！「發高燒狂吐腹瀉」PO文求救…網友隔空伸援手

名嘴日本旅遊病倒！「發高燒狂吐腹瀉」PO文求救…網友隔空伸援手

5小時前

奧斯卡入圍／影帝死亡之組！李奧納多對決甜茶　《F1》、《獵魔女團》都上榜

奧斯卡入圍／影帝死亡之組！李奧納多對決甜茶　《F1》、《獵魔女團》都上榜

15小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

1/22 11:20

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

19小時前

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
黃沐妍婚禮爸爸致詞超有哏　喊話女婿：堅持不退貨！

黃沐妍婚禮爸爸致詞超有哏　喊話女婿：堅持不退貨！
李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！
「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD

「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD
「如果可以大哥」＝韋禮安　李多慧煞到變迷妹：我想和你合照！

「如果可以大哥」＝韋禮安　李多慧煞到變迷妹：我想和你合照！

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

【超清晰畫面】俯瞰阿蘇火山口超震撼　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

獨家／朱軒洋爆「搞消失、動粗」決裂經紀人！　前東家發聲：敘述易造成誤解

13分鐘前0

高雄直擊／SJ希澈神級素顏全被拍！皮膚在發亮　神童、圭賢親切揮手

26分鐘前31

直擊／心臟漏一拍！霍諾德「徒手攀登台北101」頂強風試爬　愛妻現身鼓勵

37分鐘前0

美女主持張齡予懷第二胎　媒體前公開嬰兒性別「已四個月」

1小時前0

蔡旻佑認「曾自覺懷才不遇」　等7年確定將有重大喜訊！

1小時前10

李多慧客串台八！黃玉榮「暈船狂NG」被抓包　她想演壞女人全場笑噴：太可愛

1小時前10

LIVE／SJ希澈、圭賢、神童來了！《ETtoday》13：45分線上直播

1小時前41

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

2小時前20

主動說要拍「蔡淑臻劇本都改好了」　朱軒洋卻搞消失

2小時前0

公司地址竟是餐廳？車銀優避稅3大疑點　遭諷：臉蛋天才→逃稅天才

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！
    15小時前2015
  2. 超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝
    1/22 13:404
  3. 劉樂妍「賣肉還債片」瘋傳！遭指破產沒暖氣怒PO豪宅
    7小時前2420
  4. 王月「兩度開顱手術」現況曝！　取血塊ICU昏迷5天
    3小時前185
  5. 霍諾德徒手攀台北101明天登場！最怕1狀況Netflix有對策
    4小時前1010
  6. 耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
    18小時前102
  7. 黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁
    21小時前183
  8. 黃鐙輝又有新身份！演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」
    19小時前
  9. 名嘴日本旅遊病倒！「發高燒狂吐腹瀉」PO文求救
    5小時前44
  10. 奧斯卡死亡之組！李奧納多對甜茶
    15小時前125
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合