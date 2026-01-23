美女主持張齡予懷第二胎　媒體前公開嬰兒性別「已四個月」

記者葉文正／台北報導

由美女主持張齡予與WISH朱宇謀主持的三立《健康零距離》節目今天慶祝三周年，除了介紹大家六大養生秘方，張齡予現場也由老公準備了粉紅氣球，宣布腹中寶寶已經四個月大，預產期則是今年七月的馬寶寶。現場並請來當紅的羊咩咩祝賀。

▲張齡予(中)宣布懷女娃，已四個月大。（圖／三立提供）

張齡予宣布已懷孕四個月，她很開心這三周年的成果，「三年內有很多嘗試，也有很多收視保證，拿到同時段收視第一，企劃都想方設法別開生面的主題，也會有很多新的企劃，讓觀眾加入，到棚內錄影。」

▲張齡予(右)預產期在七月。（圖／三立提供）

而談到天大喜事懷二胎，張齡予也笑提：「上次懷孕胖30公斤，一餐要吃五人份，最後我兒子到三千五百克，但羊水跟胎盤排出後體重沒有減少，身上還是留26斤，懷孕期間還曾經一次吃五條越南麵包，懷七個月時人家以為我隔天就要生了。」當時體重真的很誇張。

▲羊咩咩也來道賀。（圖／三立提供）

這次她懷了女兒，製作單位獻上白雪公主氣球，她也說希望生完這一胎可以全心錄影，也透露孕期辛苦：「這一胎是吐了很多，上一胎狂吃，導致妊娠糖尿，這次腹中妹妹很愛漂亮，我只要吃多一點就想吐，老公開車時，我還在市民大道路邊吐，這次是計畫之中的懷孕，上一胎也是計畫生育。」

她也說大兒子小班長已經進入幼幼班，認為兄妹倆不能差太多歲，所以懷孕就是時候了，「這次相對順利，中間有不成功過，胚胎沒有著床，才知道會有困難，我也坐好坐滿，還倒立讓胚胎進到子宮裡，這次兒子有天則是突然雙眼無神，覺得有事情發生，還說妹妹要來了，讓我婆婆嚇到。」張齡予說兒子三個月前說弟弟妹妹，最近又說妹妹，同仁也很體貼，工作上都很為她著想，討論議題更多元。

張齡予透露預產期國曆七月十四，「我也是高齡產婦（３８歲），算是照計畫進行，第一次失敗驚喜又驚嚇，老公還學習幫我打針，因為針戳下去壓力很大，鄰居有護理系的朋友幫忙指導，粗重的任務老公也會幫忙處理，幫小孩刷牙洗澡等粗活，他自己接手做。」

張齡予現在還是工作很多，跨年隔天睡了三天，今天她還找羊咩咩來祝賀，「那場跨年是我主持的，她就是羊咩咩歌后，明年還要去咩一下。」

洪詩照顧公公，幫公公按摩等等議題持續發燒，張齡予認為：「身為公眾人物，我也去做公益，這是情感上支持，這個事情不是常常這樣，洪詩可能一開始有點講得讓人誤會了，孝道外包以我個案來看，是專業的來比較好，家中長輩臥床我們去做不會比專業看護好，大家生活品質都會很好，該花錢請看護還是請專業好，國家政策有開放，長照2.0大家都可以使用，如果我可以我就多賺錢，各種專業就請專業的。」

會不會捨不得女兒未來照顧她跟老公？她也認為孩子不會管你想要什麼，如果他覺得這樣是好的，你也只能祝福或支持他，我只能決定我自己人生跟教養問題。

由張齡予主持的《健康零距離》，自開播以來以實用、生活化的健康資訊深受觀眾喜愛，節目正式邁入三週年。今（23日）在節目錄影前，製作單位特別舉辦溫馨三週年慶祝儀式，邀請魔性洗腦神曲「羊咩咩」主唱謝采吟驚喜現身獻唱，為節目送上祝福，也象徵《健康零距離》陪伴觀眾健康生活的里程碑。《健康零距離》每週一至週五下午四點，29頻道三立台灣台播出。

《健康零距離》播出三年來，憑藉輕鬆活潑的節目節奏與貼近日常的健康內容，成功吸引大量婆媽族群支持，成為不少家庭每天必看的「健康指南」。節目以「看得懂、學得會、用得到」為核心精神，透過醫師專業解析與實際示範，協助觀眾建立正確健康觀念，實踐在日常生活中。