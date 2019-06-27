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2年前參加宋仲基婚禮　聞「最美愛情」破滅…章子怡：最好的選擇

記者劉宜庭／綜合報導

宋仲基27日宣布和宋慧喬協商離婚，宋慧喬也坦承雙方個性不合，無法克服才會選擇分開，消息一出震撼娛樂圈。大陸女星章子怡2017年曾參加雙宋婚禮，沒想到事隔2年，得知當年見證的「最美愛情」破滅，她也透過微博發文，分享個人看法與感想。

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▲2年前參加宋仲基婚禮　聞「最美愛情」破滅…章子怡：最好的選擇。（圖／翻攝自微博／章子怡）

▲章子怡2年前曾親眼見證宋仲基、宋慧喬婚禮。（圖／翻攝自微博／章子怡）

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宋慧喬與宋仲基在2017年10月結婚，當時婚禮不少大咖明星出席，包含章子怡也是座上賓。當年章子怡參加雙宋婚禮時，還曾PO出一系列照片寫道：「這就是最美的愛情，最美的樣子！宋仲基＆宋慧喬，祝福。」

沒想到，事隔短短約2年時間，宋仲基、宋慧喬證實正在協商離婚，章子怡今（27日）則再度發文表示：「尊重他們的選擇，相信是最好的選擇，希望未來還能看到她和他最美的樣子！」

▲2年前參加宋仲基婚禮　聞「最美愛情」破滅…章子怡：最好的選擇。（圖／翻攝自微博／章子怡）

▲2年前參加宋仲基婚禮　聞「最美愛情」破滅…章子怡：最好的選擇。（圖／翻攝自微博／章子怡）

▲宋仲基、宋慧喬婚姻僅維持不到2年時間。（圖／翻攝自微博／章子怡）

宋慧喬與宋仲基因主演《太陽的後裔》擦出愛火，才子佳人的配對，在當時一度轟動全亞洲。不料，這半年來2人不斷傳出婚變消息，宋仲基今首度對外證實，目前正在進行離婚協商，聲明中提到，希望外界能體諒、尊重雙方的私生活，「比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」

不久後，宋慧喬也緊接著透過經紀公司回應，聲明中提及離婚原因，是兩個人個性不合，雙方已經沒辦法克服，在不得已的情況下，才會做出這個決定。經紀公司則表示，其他具體的內容則是雙方的私生活，希望外界不要有過多的揣測報導。

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