楊丞琳被拍成180cm名模身材　最後一張「牆手全歪」遭疑P圖回應了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人楊丞琳出道18年，影視歌三棲的她不只演藝成績亮眼，不老的童顏美貌和具有個人特色的時尚穿搭，都備受粉絲關注、效仿。近來，她曬出一系列全身美照，除了感謝好友張棋惠把她拍成名模身材，面對網友疑惑「最後一張是不是又修歪了？」她本人也親自留言回應了！

▲楊丞琳擁有童顏美貌。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）



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楊丞琳最初自女團4 in Love出道，儘管團體早在2002年解散，成員間依舊維持超好感情。她28日透過Instagram發文，打卡地點則顯示人在微風南山，同時曬出一系列全身照，美照全出自於昔日搭檔張棋惠之手，「有個會拍照的朋友真的好棒，完全不需要後製把身形拉長，直接變身名模身材～謝謝掌鏡人用愛拍攝，Love u。」

▲在張棋惠掌鏡之下，楊丞琳被拍成宛如180公分的名模身材。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

照片中，楊丞琳戴著草帽，穿著連身牛仔裙，內搭淺色系上衣，下半身長裙開高衩的設計，讓美腿若隱若現，加上拍攝角度，將整個人的比例拉長，就連謝金燕（姐姐）看了都忍不住出聲讚，「身高180吧」，楊丞琳則回說，「變得跟姐姐一樣長腿。」

▲楊丞琳美腿若隱若現。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

然而，由於楊丞琳拍照時，後方牆壁有彎曲設計，讓不少網友誤以為是修圖，面對眾人疑惑表示，「最後一張是不是又修歪了？」、「最後一張的右手又修歪了」、「姐，最後一張手那邊牆壁歪了啦」，她本人也逐一留言回應，澄清牆壁本來就是歪的，自己並未P圖，照片都是原圖，僅有調整濾鏡顏色而已。

▲楊丞琳這張照片被網友誤以為有修圖。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳澄清自己並未修圖。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）